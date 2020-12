Solskjær og United utslått av Champions League: – Juniorfeil!

(RB Leipzig-Manchester United 3–2) Ole Gunnar Solskjær opplevde en av sine største nedturer som Manchester United-manager da det ble 3–2-tap mot RB Leipzig tirsdag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det betyr at Solskjærs lag er utslått av Champions League og må nøye seg med Europa League-spill på nyåret.

Nordmannen er selvkritisk på pressekonferansen etterpå:

– Vi spilte ikke bra nok som lag. Det er alltid managerens ansvar å få alle klare. Vi visste at de ville angripe og slå innlegg inn i boksen. Dessverre slapp vi inn to mål og kom aldri i gang.

– Vi kommer for sent i gang. Dette er forskjellig fra Premier League. Du kan ikke gi motstanderen tre mål og forvente å komme tilbake, sier Manchester United-manageren til BT Sport.

– En ekstrem skuffelse for Manchester United i en helt avgjørende kamp, fastslår Brede Hangeland i TV 2-studio. – Det er gode spillere som gjør juniorfeil på Champions League-nivå.

– Hvorfor må United komme ett, to, tre mål bak før de viser sine virkelige kvaliteter? spør tidligere United-spiller Phil Neville på BBC Radio.

Les også Solskjær tjente 108 millioner i 2019

Manchester United begynte Champions League på mest imponerende vis ved å vinne over Paris Saint-Germain borte og knuste så RB Leipzig 5–0. Alt så greit ut, men så begynte nedturen med bortetapet mot Istanbul Basaksehir.

De ti siste årene har 55 lag stått med full pott etter to kamper. Bare fire av disse har mislyktes med å gå videre: Ajax (2019/20), Inter (2018/19), BATE Borisov (2012/13) og Spartak Moskva (2010/11).

– Det var selvfølgelig en vanskelig gruppe, men det er tapet i Istanbul som gjør at vi taper poengene som vi skulle ha hatt, sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sport.

– De hadde tidenes utgangspunkt. Når du vinner borte mot PSG i første kamp, og følger opp med 5-0 mot Leipzig, da skal avansementet være sikret, sier TV 2 kommentator Øyvind Alsaker.

På VSport1 mener Rune Bratseth at jobben ikke er i fare for Solskjær.

– Men det går opp og ned hele tiden, fastslår trønderen.

Angelino - på lån fra Manchester City til RB Leipzig - scoret tirsdag mot Manchester United. Wan-Bissaka så ikke hva som skjedde bak seg, og Angelino dundret ballen med strak vrist i hjørnet til 1–0. Marcel Sabitzer la den like fine pasningen.

SKUFFET: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Filip Singer / EPA

Så ble det 2–0 etter bare 12 minutters spill. Denne gang hadde Angelino rollen som servitør, og det var Amadou Haidara som scoret. Han kom ved bakre stolpe og bredsidet ballen i nettet. Luke Shaw slo oppgitt ut med hendene. Hvem hadde ansvaret for målscoreren?

Ved begge scoringene brukte RB Leipzig bredden. Manchester United-spillerne ble liggende for smalt.

– To glitrende mål, fastslo trener Julian Nagelsmann etterpå.

Les også Reagerer på Raiolas Pogba-uttalelser: – Opplagt at han ikke fortsetter i Manchester United

3–0 kom etter 68 minutter. Det var en merkelig situasjon der ballen rullet gjennom feltet. Keeper David de Gea nølte, og innbytter Justin Kluivert stakk imellom og scoret lett.

Men så begynte Manchester United opphentingen. Først reduserte Bruno Fernandes på et tvilsomt idømt straffespark, så headet innbytter Paul Pogba via Leipzigs Ibrahima Konte og i mål (en veldig sterk prestasjon av Pogba). I sluttsekundene holdt en RB Leipzig-forsvarer på å beine et innlegg fra Pogba i eget mål, men mirakuløst endte ballen til slutt i klypene til Peter Gulasci.

Nagelsmann var skeptisk til begge United-scoringene:

– Jeg synes ikke det er straffe, og det andre målet tror jeg at Maguire er borti med hånda. Da sier reglene at det er hans.

Manchester United vant 5–0 i den tilsvarende kampen på hjemmebane.

Ole Gunnar Solskjær har nå ti Champions League-matcher som manager. Hele seks av dem har endt med tap, fire med seier. Ifølge Whoscored.com er dette den verste statistikken for noen manager for en engelsk klubb i denne turneringen.

I mai 2021 - når denne Champions League-sesongen avsluttes - er det ti år siden sist Manchester United spilte finale i den gjeveste klubbturneringen.

Disse lagene er klare for åttendedelsfinale i Champions League etter tirsdagens kamper (*=gruppevinner):

Gruppe A: Bayern München (*), Atlético Madrid eller Salzburg.

Gruppe B: Borussia Mönchengladbach, Sjakhtar Donetsk, Real Madrid eller Inter.

Gruppe C: Manchester City (*), Porto.

Gruppe D: Liverpool (*), Atalanta eller Ajax.

Gruppe E: Chelsea (*), Sevilla.

Gruppe F: Borussia Dortmund (*), Lazio.

Gruppe G: Juventus (*), Barcelona.

Gruppe H: Paris Saint-Germain, Leipzig. - 1.-plass ikke avklart.