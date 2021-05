Parodierer norske fotballsupportere: – De er som hundeeiere

John Brungot skal gjennom årets sesong av Eliteserien parodiere den «typiske» fotballsupporteren i de norske klubbene.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Se den første episoden i toppen av saken!

Komiker John Brungot håper på å kunne spre glede og litt ekstra liv når den norske fotballsesongen sparkes i gang. Denne uken har serien «den 12. mann» premiere, og Brungot har parodiert «typiske» fotballsupportere fra Vålerenga, Fredrikstad, Viking og Rosenborg.

– Vi vil prøve å lage litt lettbeint underholdning og krydder nå som fotballsesongen er i gang. Det blir en ny episode før hver runde, så dette blir aktuelt med reaksjoner på situasjoner og andre ting, ler Brungot.

Han ønsker samtidig å få frem én viktig ting i praten om den ny serien:

– Jeg kan minimalt om fotball. Jeg er altså så ekstremt lite informert i fotballens verden. Her har jeg fått kyndig veiledning på tekst så det er noenlunde innafor. Man kan si at jeg er dårlig på fotball, men god på folk.

– Så det har altså vært en del forarbeid her?

– Det har vært litt research, ja. Fotballsupportere er som hundeeiere. Det er noe helt eget. Det finnes grupper på sosiale medier og ulike forum hvor det kommer teorier og forslag om ting som kan gjøres bedre og alle er sikre på de har helt rett, ler komikeren.

Husker du denne?

Han forteller at målet er å finne de ulike karakterene som man kan kjenne igjen fra de ulike miljøene, men er samtidig klar på at dette er en artig overskuddsjobb hvor han kan tillate seg selv å bomme noe i forsøkene sine. Han er forberedt på at det kan komme ulike reaksjoner.

– Jeg har regnet med at noen sikkert skal bli støtt og irritert. Det er med i et regnskap, men jeg håper at flest mulig synes det er mest gøy. Jeg har gjort så mange sketsjer med alt mulig, så jeg har litt tykk hud på akkurat det der, sier han og legger til:

– Men om man vil bruke krefter på å hause ned en halvgammel fyr fra Trondheim, kan de få lov til det.

Han mener også at han har en fordel av å ikke være interessert i fotball selv. Da VG prater med trønderen tirsdag kveld, aner han for eksempel null og niks om at Manchester City og PSG møttes til semifinale i Champions League.

– Det er veldig deilig at jeg ikke har et favorittlag. Jeg føler meg nøytral, og det er noe som gjør jeg kan gå inn med blanke ark.

Episodene ser du blant annet på VGTV i forkant av hver serierunde.

Publisert Publisert: 5. mai 2021 14:00