Knutsen tok et oppgjør med Botheim: – Hard og ærlig

BODØ (VG) Lagkameratene fryktet «tidenes dust», men har blitt positivt overrasket over Erik Botheim (20). Før kampen mot Tromsø ble han utfordret av trener Kjetil Knutsen (52) – som fikk svar på tiltale.

TIL TOPPS: Erik Botheim jublet for den tredje scoringen som om det var hans eget, men målet blir nok stående som selvmål. Foto: Mats Torbergsen

– Jeg skrek opp i trynet hans etter kampen: «Jeg er sulten som faen». Vi snakket sammen for noen dager siden, og han var ganske hard og ærlig mot meg. Jeg måtte hjem og tenkte litt over det, forteller Botheim med et smil.

20-åringen får gode skussmål fra sjefen etter 3–0-seieren over Tromsø i serieåpningen, som mener at Botheim hadde godt av et lite spark i baken.

– Botheim har jobbet godt siden han kom til Glimt, men jeg ville ha enda mer respons. Noen ganger må vi bruke litt hard lyd for å se om vi kan få ut enda mer av gutten. Jeg utfordret han på hvor sulten han var – fra ord til handling – så jeg tror han følte han ga et bra svar i dag, sier Knutsen.

– Og det gjorde han vel etter kampen også?

– Jo da, men jeg understreker at det var med glimt i øyet, sier Glimt-treneren.

DIREKTE: Kjetil Knutsen avslører at han ville fyre opp Erik Botheim litt før kampen. Foto: Mats Torbergsen

Botheim trengte under åtte minutter på å presentere seg på Aspmyra. På klassisk Botheim-vis jublet han ellevilt og lagkamerat Ulrik Saltnes mener at «han så noen kilo lettere ut».

– Fyren har jo ikke gjort en drit, men blir jo intervjuet hver eneste dag. Nå som han begynner å prestere også så tar det kanskje helt av, sier Saltnes, som har tatt Botheim under vingene i Bodø.

– Han har nesten tatt meg inn som sønnen sin og fortalt meg hvordan det skal være her. Han har hjulpet meg veldig mye og stiller veldig harde krav. Han er aldri fornøyd med meg. Jeg har masse å gå på fortsatt, sier Botheim.

– Hva er det han klager på da?

– Det er alt mulig. Det handler om bevegelser og han søker prestasjon hele tiden. Han er en kjempefin fyr og har hjulpet meg veldig mye, så jeg er veldig takknemlig for det.

Saltnes legger ikke skjul på at han har gitt noen gode råd til sin nye lagkamerat.

– Han har kanskje cruiset litt for mye i karrieren sin. Nå er det på tide å brette opp ermene og gjøre det som trengs. Det har han gjort med bravur siden han kom hit. Han har positivt overrasket hele troppen. Vi trodde jo gjennom media at han var tidenes dust, men han er faktisk en veldig bra fyr, sier indreløperen.

– Saltnes sendte på kødd at «nå er kulturen ødelagt», for han trodde jeg var en drittsekk. Men så endte det opp med at vi fant en god tone begge to. Han har hjulpet meg veldig på hvordan jeg skal spille i dette systemet, og opptre utenfor og hvordan kulturen er, sier Botheim.

20-åringen jublet også for Bodø/Glimts tredje scoring, men reprisen viste at det var et selvmål av Lasse Nilsen.

– Jeg trenger det fordi jeg hadde meg som kaptein på Fantasy. Jeg føler jeg var litt borti den og presset ham inn, så jeg håper jeg får den på Fantasy i hvert fall, sier Botheim.

