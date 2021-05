Grøvdal slår tilbake: – Jeg skjønner ikke hvorfor hun skal være så negativ til meg?

BISLETT STADION(VG) Normalt lar Karoline Bjerkeli Grøvdal og Ingrid Kristiansen føttene snakke for seg. Men nå er det ut med piggene.

PERSONLIG REKORD: Karoline Bjerkeli Grøvdal løp 10 kilometer gateløp på tiden 30.32 i fjor, mens den personlige rekorden på bane var 31.14,07 fra OL i 2016. Lørdag senket hun rekorden. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Ingrid Kristiansen sparte ikke på kruttet om Grøvdals planer om å løpe både 5000 og 10.000 meter i OL i Tokyo.

– Det slår meg at det høres ut som en idiotisk plan. 5 000 og 10 000 meter i samme mesterskap – det er ikke det samme som ski-VM, sa Kristiansen til VG i begynnelsen av mai.

I Rio-OL for snart fem år siden løp Grøvdal begge distanser, det ble 7. og 9.-plass. Hun er Norges desidert beste langdistanseløper. Lørdag tok hun VM-kravet på 10.000 meter, fem sekunder bak årsbeste i verden og 42 sekunder foran Therese Johaug - med Kristiansen som tilskuer på Bislett stadion.

Tiden til Grøvdal ble 30.50,84. Etterpå smilte hun stort i vårsola på Bislett stadion.

LØPELEGENDE: Ingrid Kristiansen var til stede på Bislett stadion for å se Karoline Bjerkeli Grøvdal og Therese Johaug søndag. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Det preller ganske greit av det Ingrid sier nå. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg opplever det som veldig negativt og jeg skjønner ikke hvorfor hun skal være så negativ til meg, sier Grøvdal til VG og legger til:

– Jeg vet ikke om det er personlig eller ikke. Men jeg har følt at det er litt viktigere å heie på folk enn å være så negativ, det har jeg ingen problemer med å si. At hun skal være så negativ må hun stå for selv, også tar jeg meg ikke så nær av det.

– Alt jeg sier blir oppfattet negativt

Grøvdal har OL-planen klar. Det er flere dager mellom løpene og det passer henne perfekt at 5000 meter kommer først.

– Jeg har løpt så mye, jeg klarte å doble for fem år siden. Nå har jeg fem år mer med trening i kroppen, så jeg er godt nok trent for å klare det, sier Grøvdal.

Kristiansen har fortsatt norgesrekorden på 10.000 meter 30.13,74, satt i 1986. Det er fortsatt en av de beste tidene i verden. Hun ble verdensmester i 1987.

– Karoline har alltid opplevd meg som negativ. Uansett hva jeg sier, så blir det oppfattet negativt. Jeg sier dette for å gi et godt råd, sier Kristiansen til VG lørdag ettermiddag.

Og rådet fra Kristiansen til Grøval er fortsatt det samme.

– Jeg hadde aldri livet tatt sjansen på å løpe begge deler. Men det kommer an på hva som er målet, om det er å delta. For hun klarer jo å løpe begge deler. Men det er mange runder på piggsko, det vet alle som har prøvd. Derfor forundrer valget meg, sier Kristiansen.

EKSTREMT RASKE DAMER: Therese Johaug (t.v.) og Karoline Bjerkeli Grøvdal i prat etter 10.000-meteren på Bislett lørdag. Begge satte personlig rekord. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Johaug satte ny personlig rekord, men var syv sekunder bak OL-kravet.

– Nå fikk alle den duellen de har hatt lyst på så lenge. Så var det veldig greit å vise at det er litt forskjell på friidrett og langrenn, sier Grøvdal.

