Vålerenga sløste med sjansene – Hareide hyllet ryggskadet Hansen etter keepershow

VALLE (VG) (Vålerenga – Rosenborg 1–1) Om Rosenborg-keeper André Hansen (31) var tvilsom før kampen, var han uslåelig underveis. Da greide trønderne ett poeng borte mot Vålerenga.

Tre ganger kunne Vålerengas fjorårstoppscorer Vidar Örn Kjartansson nettet i seriepremieren, men RBK-keeperen, opprinnelig fra Refstad på Oslo Øst, var på alle forsøkene. En svært sjanserik 2. omgang ebbet ut med 1–1 og ett poeng hver til lagene.

– Andre var veldig god. Gledelig å se. Norge har en god landslagskeeper, fastslår Rosenborg-trener Åge Hareide – og utdyper overfor VG at han ikke er i tvil om at Hansen er Norges nummer én i junilandskampene mot Luxembourg og Hellas.

Landslagssjef Ståle Solbakken satt på tribunen på Intility og fikk med seg ryggplagede Hansens keepershow.

– Slik det står nå, med Rune (Almenning Jarstein) som dessverre har fått corona og sliter ennå, sies det, da er det ikke tvil om at André er mannen Ståle skal bruke, sier Hareide, som for sikkerhets skyld tok med seg tre keepere til Oslo etter at Hansen fikk en kink i ryggen under lørdagens trening.

Det holdt lenge med han ene. At ikke Vidar Örn Kjartansson gjorde 1–0 på dobbeltsjansen etter 12 minutter, var knapt til å tro.

Banens normalt mest målfarlige spiller ble satt på blank goal av Osame Sahraouis Laudrup-vipp, men sprellemannen Hansen stoppet første forsøk. På returen kunne islendingen bredside inn ledermålet, men igjen var Hansen bortpå, og ballen gikk i stolpen. Og i 2. omgang nektet Rosenborg-målvakten Kjartansson for tredje gang – da islendingen brukte hodet.

– Det hjelper ikke å ha drag på damene hvis du ikke får den inn, billedlegger Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo – som iallfall vant sjansestatistikken klart (8–3).

fullskjerm neste SÅ NÆR: Aron Dønnum ville ekstremt mye, men greide ikke sette sjansene. Her header han utenfor i 2. omgang. 1 av 9 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Aron Dønnum prøvde og prøvde – og prøvde, men Vålerenga-vingen traff rett utenfor eller høyt oppe på tribunen i desperate avslutninger med både hode og venstrefot.

– Vi møter et godt lag, som er vanskelig å spille mot her. Vi står godt og jobber godt for hverandre, mener Hareide.

– Det var en tøff og voksen kamp mellom to storkanoner. Det smalt godt og det var relativt jevnt. Vi har noen store sjanser, de har noen store sjanser. Det er sikkert greit med poengdeling, sier Rosenborg-back Erlend Dahl Reitan, som nøytraliserte Vålerenga-offensiven Amor Layouni på motsatt side av svært involverte Dønnum.

Men foran Reitan var det lite go’fot-tendenser innledningsvis. Første gangen trønderne maktet å spille seg inn i Vålerengas straffefelt var etter et kvarter, og da hadde et langt sterkere VIF rukket å spille seg nesten inn i målet til André Hansen med dobbeltsjansen til Kjartansson.

Rosenborg kom mer med utover i omgangen, men det var likevel fortjent at hjemmelaget tok ledelsen. Christian Borchgrevink slo en av mange gode cornere, og med Ivan Näsberg i ryggen og Jonatan Tollås Nation flygende inn fra siden, ble det for mye for RBK-stopper Even Hovland, som stusset ballen i eget nett.

Da Vålerenga gjorde alt for å holde på ledelsen til de skulle inn i pauseteltet på Intility, rappet gjestene til seg utligningen. Kristoffer Klaesson traff dårlig med en utboksing, fikk ballen som en bumerang tilbake i feltet, og Kristoffer Zachariassen nikket inn utligningen bak en forfjamset og feilplassert Klaesson.

I 2. omgang var Rosenborg bedre fremover, Vålerenga minst like villige som før pause – men scoringene kom altså aldri. Spesielt hjemmelaget radet opp en rekke målsjanser.

– Jeg synes vi kommer dårlig ut av startblokkene, men så hever vi oss veldig, oppsummerer Kristoffer Zachariassen, som faktisk var nær ved å sette kveldens andre med skallen i 2. omgang.

Dessuten kunne Rosenborg fått straffe rett før slutt da ballen ble skutt opp i hånden på Vålerenga-stopper Ivan Näsberg.

– Jeg syns Tore Hansen skal blåse på den. For den er så klart oppe i hånden på Näsberg, fastslo Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud på sendingen.

– Det hindrer pasning videre til en av våre spillere. Så lenge hånden stopper ballen, er det hands, mener Åge Hareide.

