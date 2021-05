Solskjær raser mot kampprogrammet: – Laget av folk som aldri har spilt på dette nivået

Ole Gunnar Solskjær (48) er oppgitt over det kampprogrammet som Manchester United har akkurat nå.

OPPGITT: Ole Gunnar Solskjær sammen med tomålsscorer Edinson Cavani i torsdagens kamp mot AS Roma. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

– Det er uhørt, sier United-manageren til BT Sport etter at klubben torsdag kveld sikret seg finaleplass i Europa League, der spanske Villarreal er motstander.

Solskjær uttaler seg slik om kampprogrammet, som gir fire kamper på åtte dager fra denne torsdagen til og med neste torsdag.

– Den er laget av folk som aldri har spilt fotball på dette nivået. Det er fysisk umulig for spillerne å gjøre det. Etter å ha vært her i kveld, må de spille søndag, tirsdag og torsdag, noe som er umulig. Vi har ikke fått en god hånd, men vi må spille den så godt vi kan. Vi trenger alle i disse fire kampene, men vi må bare være klare, sier Solskjær.

Til Manchester Uniteds egen TV-kanal kom han også inn på det tøffe kampprogrammet, gjengitt av united.no:

– Vi er blitt gitt en veldig dårlig hånd av folk som aldri har spilt fotball og ikke forstår fotball. Nå må jeg gjøre det jeg må gjøre.

– To kamper på tre dager – fint. Tre kamper på fem dager – veldig vanskelig. Fire kamper på åtte dager – umulig.

På spørsmål om samtlige spillere kom seg gjennom kampen uten problemer, svarer Solskjær at «vi må se hvordan alle føler seg søndag morgen».

Etter at Liverpool-kampen ble avlyst og måtte flyttes, har Manchester United et knallhardt program disse dagene:

Torsdag 6. mai: Semifinale mot AS Roma i Europa League.

Søndag 9. mai: Premier League-kamp mot Aston Villa.

Tirsdag 11. mai: Premier League-kamp mot Leicester.

Torsdag 13. mai: Premier League-kamp mot Liverpool.

Heldigvis for Solskjær synes Manchester United å ha et relativt trygt grep om Champions League-plass i Premier League – og uten sjanse til å vinne tittelen. Det gjenstår fem ligakamper for de røde i Manchester.

Finalemotstanderen i Europa League, Villarreal, har fire La Liga-kamper igjen.

PS! Europa League-finalen spilles 26. mai i polske Gdansk .

