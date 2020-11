Ballsikre Åsane spolerte Lillestrøms drømmeuke: – Vi blir møre

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Åsane 1–1) Det lå an til å bli full pott på tre toppkamper for Lillestrøm, helt til Åsane tok grep om spillet på Åråsen. Overraskelsen i Obosligaen fikk fortjent uavgjort til slutt.

Søndagens kamp endte 1–1 etter at gjestene fra Bergen dominerte banespillet fullstendig i 2. omgang. Men det gikk helt til 86 minutter før Simen Lassen klarte å omsette én av mange, mange Åsane-pasninger i sluttprodukt.

Da Åsane-spilleren feide utligningen i nettet røk samtidig drømmeuken for Lillestrøm: Etter 3–0 mot Tromsø forrige søndag og 1–0 mot Sogndal i midtuken, ville en ny seier plassert Lillestrøm i meget god opprykksposisjon med fem kamper igjen.

Kanarifuglene har fortsatt gode muligheter også med bare ett poeng, det skal sies, og fortsatt er 60 poeng innen rekkevidde. Det har vært «snittscoren» for opprykkskrav i snart 20 sesonger. Nærmeste konkurrent Sogndal vil ikke kunne ta mer enn 59 poeng, og Lillestrøm har fem matchballer på å kunne spille inn 11 poeng.

– Vi blir for baktunge i store deler av kampen. Vi klarer ikke sette høyt press på dem, vi er blitt dårligere i høyt press de siste kampene, synes jeg. Litt samme tendensen mot Tromsø, innrømmer LSK-trener Geir Bakke.

– Hva hvis du hadde blitt tilbudt syv poeng på disse tre kampene på forhånd?

– Da hadde jeg sagt ja, takk. Men hadde jeg blitt tilbudt ett poeng i dag, ville jeg sagt nei, takk! Det har litt med ambisjoner å gjøre, at vi er på Åråsen. Og så vet vi at vi sannsynlig må opp i 60 poeng, sier Bakke.

Åsane spilte som Åsane, også på naturgresset på Åråsen. Trener Morten Røssland var spent på hvilken rolle underlaget ville spille, men mente banen var så god at det ville fungere å gjøre som på Myrdal. Dermed stupte frontmennene i press på 16-meteren de gangene Lillestrøm ville spille seg ut bakfra, men det profitterte også hjemmelaget på.

Foranledningen til 1–0-målet kom nemlig slik. Hjemmelaget vendte raskt til Simen Rafn, venstrebacken hadde plass og satte fart, så spilte var presis i både tid og pasning nesten-navnebror Hrafn. Islendingen med etternavn Haraldsson sto rettvendt i mellomrommet og trillet ut til Daniel Gustafsson.

Innlegget hans ble først forsøkt hælsparket mot mål av Fredrik Krogstad på akrobatisk vis. Det tvang keeper Thomas Hille til å gi retur, Thomas Lehne Olsen kriget i duell med en Åsane-forsvarer, ballen falt ned Haraldsson som snudde kjapt mot venstre og banket til.

Islendingen scorer hver gang han spiller på Åråsen, 1–0 suste i nettet i hans tredje hjemmekamp, og Lillestrøm tok igjen en tidlig ledelse, akkurat som de gjorde både mot Tromsø og Sogndal denne uken.

Og for så vidt mot Åsane i det omvendte oppgjøret på Myrdal tidlig i sesongen. En annen ting som gjentok seg fra den matchen, var at Åsane tok over spillet. Før pause satt man med følelsen av at Lillestrøm hadde kontroll, det samme sa Geir Bakke etterpå, men hjemmelagets grep ble slappere og slappere utover i 2. omgang.

– Vi blir møre. Det er heller ikke bare å sette innpå friske ben til enhver tid. Det er en kunst, se hvem som er i form, innrømmer Bakke – som startet med samme ellever i alle tre nøkkeloppgjørene de siste syv dagene.

Da hadde gjestene ballen så mye at arenaen kunne blitt omdøpt til «Åråsane». Etter et par grove bom, blant annet av tidligere Brann- og Sarpsborg-spiller Kristoffer Larsen, kriget altså Simen Lassen inn utligningen.

Etter goalen var ikke Lillestrøm i nærheten av å svare. De hadde blitt spilt lavt hele omgangen, og med unntak av ett offensivt innkast, handlet sluttminuttene om å berge det ene poenget.

Åsane har dermed tatt fire poeng mot Lillestrøm i årets Obosliga. Nå er suksesstrener Morten Røssland blitt så «blasert» at han faktisk blir skuffet om playoff-plassen om opprykksspill til Eliteserien ryker.

– Ja, det blir jeg. Vi har satt oss i en så bra posisjon. Vi mangler bare tre-fire poeng. Det vi driver med nå, er historisk. Vi har et budsjett på 2,5 millioner. 2,5 millioner, gjentar Røssland på indre bane på Åråsen.

Han er trygg på at dessuten søndagens motstander ikke blir å se i opprykkskvalifiseringen.

– Lillestrøm rykker rett opp. Jeg har aldri møtt et bedre organisert lag i mitt liv i toppfotballen, sier Åsane-treneren.

