Feiret seriegull – kort tid senere testet kapteinen positivt for corona

Her feirer Jo Inge Berget sammen med Malmø-kaptein Anders Christiansen søndag kveld. Etter seiersintervjuene testet kapteinen positivt på coronavirus.

FEIRING: Her jubler Jo Inge Berget sammen med Ola Toivonen, Anders Christiansen og Eric Larsson søndag kveld etter ligagullet var sikret. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Dermed måtte klubben avlyse den planlagte gullfeiringen. Det opplyser Malmø om på sin egen hjemmeside.

I pressemeldingen står det at alle spillerne hadde avgitt negative tester før kampen skulle spilles.

– Anders kjente ingenting før kampen. Han gjorde en sterk innsats på banen, feiret og så gjorde han intervjuer, men når adrenalinet hadde lagt seg følte han sløv og hadde magesmerter. Når de øvrige spillerne dro med bussen ble Anders igjen med vår lege og tok en rask test som var positiv, sier Malmøs sportssjef Daniel Andersson i pressemeldingen.

GULL-BLUNKET: Jo Inge Berget var tilsynelatende svært fornøyd med å ha vunnet ligagullet i Sverige med Malmø søndag kveld. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ettersom det kun var en hurtigtest Christiansen testet positivt på, skal det innen kort tid tas en mer grundig test av spilleren.

Som en følge av den positive testen vil nå alle omkring herrelaget i Malmø bli sendt i karantene i én uke etter helsemyndighetenes retningslinjer. De ansatte som jobbet på kampen, som ikke er en del av A-laget, skal også jobbe fra hjemmekontor den kommende tiden.

Malmø avgjorde altså kampen om ligagullet i Allsvenskan søndag kveld. På 27 kamper har de lyseblå fra Malmø karret til seg 56 poeng, og ligger nå ti poeng over Elfsborg på plassen under med tre kamper igjen av sesongen.

Malmø-spillerne feiret også tett sammen i garderoben etter gullet var sikret:

Jo Inge Berget er lagets eneste nordmann, og han har denne sesongen spilt 21 kamper. På de kampene har han levert seks scoringer og åtte målgivende pasninger. Dette var hans tredje seriegull for Malmø.

Berget var også meget god for Malmø i Europa League-kvalifiseringen hvor han på fire kamper scoret to mål og hadde fire målgivende pasninger. Malmø klarte imidlertid ikke å ta seg inn i gruppespillet ettersom de tapte den siste avgjørende kvalifiseringskampen 1–3 mot den spanske klubben Granada. En kamp som Berget for øvrig scoret i.

Angriperen startet seniorkarrieren sin i Lyn i 2007. Fra den tiden har reisen tatt Oslo-gutten til Udinese, Strømsgodset, Molde, Cardiff og Celtic før han i 2015 signerte for Malmø. Vinteren 2018 ble han solgt til amerikanske New York City FC før han et år senere returnerte til Malmø.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Jo Inge Berget.

Husker du denne?:

Publisert Publisert: 9. november 2020 00:04 Oppdatert: 9. november 2020 00:51