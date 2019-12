Dette overrasket tidligere landslagstrener: – Ufattelig å tenke på

Thorir Hergeirsson må få spillerne til å våkne foran bronsekampen søndag. Mye står på spill.

Gimenez Silva Navarro sto som en vegg for Spania mot Norge. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

KUMAMOTO: Søndag er Russland motstander i en kamp som starter klokken 09.30 på formiddagen norsk tid. Da møter Norge laget som på forhånd ble ansett som storfavoritt. Men selv de største faller iblant, og hjemlige eksperter trodde ikke at en finale skulle gå uten Russland eller Frankrike.

– Vi må vise vårt sanne jeg og avslutte med stil, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson. Lørdag må han ned i verktøykassen for å finne noe som kan brukes i den 10. og siste kampen i dette mesterskapet.

Dagen før dagen må brukes til å se video, snakke om hvordan Norge skal løfte seg på rekordtid, og hvordan et sterkt, russisk lag skal takles.

Russland hadde ikke tapt en eneste kamp før Nederland satte dem på plass i semifinalen.

Thorir Hergeirsson skal prøve å vise vei mot bronsefinalen søndag. Han er ikke en mann som gir opp. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Fakta Slik kommer Norge til OL: Norges semifinaletap får disse følgene for jakten på OL-plass i Tokyo neste sommer: * Hadde Norge gått til finale, ville OL-billetten så godt som vært sikret, enten direkte som verdensmester eller i en meget enkel OL-kvalifisering. *Blir det norsk bronse, venter OL-kvalifisering mot Serbia, Kina og et solid europeisk lag til. Dette blir klart etter VM. * Ender Norge på fjerdeplass, er Montenegro, Romania og Nord-Korea motstandere. * Bare de to beste i hver OL-kvalgruppe får plass i Tokyo-lekene. Kilde: NTB

Ønsker seg mer fart

Begge lag er slitne. Camilla Herrem var irritert etter semifinalen, for hun brant inne med mye fart. Norge fikk ikke til de kontringene som laget er så kjent for. Derfor står nettopp raske kontringer på prioriteringslisten.

Bakover må forsvaret tettes. Spillerne som dro sent fra Park Dome fredag kveld, var uansett innbitte, men fortsatt litt sure. De skulle hjem å nullstille seg.

– Vi vil selvfølgelig ikke dra hjem tomhendt, sier Malin Aune.

Hennes tanker er på søndagens oppgjør.

Må reise seg

Heidi Løke har vært med på mye i løpet av 13 mesterskap. 37-åringen var villig til å ofre mye i kampen som venter. Det som ligger i potten er en ny bronsemedalje. Norge har tre VM-bronser fra før (1986, 1993 og 2009).

– Vi må brette opp ermene. Bronsekampen skal vi vinne, sier Løke.

– Den fjerdeplassen har vi i alle fall ikke lyst på, supplerer Camilla Herrem.

Sanna Solberg-Isaksen mener at Norge må finne rytmen, og ikke minst hverandre. Ballen må flyttes på en annen måte.

– Jeg har aldri sett oss kaste bort så mange baller før. Nå må vi riste av oss tapet og reise oss igjen. Det er kjipt hvis vi må reise hjem uten noe i bagasjen.

Tidligere landslagstrener, Frode Kyvåg, synes det var ufattelig at Norge lot Spanias målvakt fremstå som en verdensklassekeeper i fredagens semifinale. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Finnes noen lyspunkter

Frode Kyvåg, som selv en gang hadde ansvaret for kvinnelandslaget, synes det er problematisk at Norge taper for et lag som i sin tur tapte med ti mål for Russland.

– Det er ufattelig å tenke på at Norge lot Spanias Silvia Navarro fremstå som en toppmålvakt, etter et mesterskap hvor hun har vært middelmådig. Norge må jo kjenne en målvakt som har møtt nærskudd i hundre år med stjerneutfall.

Han mener at Norge i denne kampen ble avslørt av at mange av de beste ikke kunne være med på grunn av skader. Savnet av Nora Mørk, Veronica Kristiansen og Henny Reistad ble merkbart.

– De hadde aldri latt seg bringe ut av fatning på samme måte som de som spilte.

Han håper at Norge finner frem til kontringer søndag, slik at det blir mer enn det ene kontringsmålet som kom mot Spania.

Selv om det var mye å sette fingeren på, vil han likevel gi ros til laget, som fortjener all honnør for semifinaleplassen.

– Norge har tross alt store muligheter for OL-plass, og det er et pluss at forbundet har sikret seg Thorir Hergeirsson for fire nye år.