Kristian (33) søkte råd i Facebook-gruppe. Svaret kom fra Petter Northug.

Maratonløperen ønsker å få ut sitt potensial. Nå reiser han og Sondre Nordstad Moen til høyden i Kenya med tips fra Petter Northug i bagasjen.

Kristian Ulriksen fra Tromsø er en av Norges beste maratonløpere. Foto: Privat

Han er blant Norges beste maratonløpere, men ser likevel på seg selv som kun en hobbyutøver.

Kristian Ulriksen (33) fra Tromsø har satt seg ett stort mål i år. Det er å springe under 2.20 i London Maraton i april. Han bestemte seg for å teste ut høydetrening i Kenya for å forberede seg best mulig.

Derfor søkte han råd på en lukket friidrettsgruppe på Facebook, med håp om å kunne ta meg seg noen tips til Afrika.

Svaret fikk han fra Petter Northug.

«Forsiktig med intensitet. Lengre pauser på intervall. Reiser du rett ned etter syv uker kan det slå begge veier. Personlig hadde jeg kjørt fire uker oppe og tre uker nede før et sånt løp. God tur», skrev blant annet den tidligere skistjernen.

– Man setter alltid pris på at en løper med hans erfaring gir litt av seg selv, sier Ulriksen.

Det hører til historien at de kjenner hverandre fra før. Tidligere levde Ulriksen av å spille poker. Gjennom det miljøet kom han i kontakt med Northug.

Foto: Skjermdump

– Burde vært mye bedre

Selv om 33-åringen var blant Norges beste pokerspillere, gikk han til slutt lei. Ulriksen ønsket å gjøre en endring i livet.

– Etter mange år der jeg ikke gjorde spesielt mye annet enn å spille poker, så begynte jeg på universitetet og startet å trene. Jeg burde egentlig vært bedre enn det jeg er, men det er ikke så mye annet å gjøre enn å trene mer og bedre, sier han.

Det at han nå er blant Norges beste maratonløpere, ser han ikke på som en stor prestasjon. Ulriksen har personlig bestetid på 2.21:31, men han mener det er kun Sondre Nordstad Moen det er «vits å snakke om». De to er blitt gode venner etter flere år i samme miljø.

– Jeg er fortsatt på et høyst begrenset nivå. Nivået på langdistanseløping i Norge er ikke spesielt høyt, sier han.

Likevel er han nysgjerrig på sitt eget potensial. Han ønsker å finne ut om hvor langt han selv kan nå.

– Jeg må løpe på under 2.20 først. Man må ta en ting om gangen. Før det er gjort er det ikke vits å prate om noe annet, forteller nordlendingen.

Her er Kristin Ulriksen i aksjon under et løp. Foto: Privat

Ofrer jobb for Kenya-tur

Nå jobber han som eiendomsutvikler og har løpingen på siden. For å nå sine mål må han gjøre prioriteringer. Det innebærer å ta fri fra jobben og si fra seg lønn i perioder.

For å reise til Kenya tar han permisjon fra jobben i tre måneder. Ulriksen drar med Moen, som trener mot OL neste sommer.

Sondre Nordstad Moen og Kristian Ulriksen er gode kompiser. Foto: Privat

– Når du er med folk på det nivået over tid, skjønner du litt hvilken innsats de legger ned. Jeg tror ikke folk egentlig skjønner hva det innebærer å leve det livet han gjør og ta de konsekvensene som skal til for å slå folk fra Afrika, sier Ulriksen.

– Det er stygt sagt, men jeg mener det er kun han og Ingebrigtsen-gutta i Norge som gjør alt for å bli bedre, legger han til.

Kompisene reiser i romjulen og har planlagt å være syv uker i Afrika. I februar skal Ulriksen løpe halvmaraton i Barcelona, før årets store mål står for tur i London i april.