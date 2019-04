Under seansen før sesongstart var Lionel Messi (31) fast bestemt. De kommende månedene ville én ting trumfe alt.

MANCHESTER: Messi er ikke den som vanligvis dominerer sosiale settinger, men nå hadde han bestemt seg.

Det var 15. august i fjor, anledningen var presentasjonen av Barcelona-spillerne på Camp Nou, og foran titusenvis av fans grep den ferske klubbkapteinen mikrofonen.

Messis budskap handlet om fortid – og fremtid.

– Vi følte oss ille over hvordan det endte i Champions League. Vi lover at vi denne sesongen skal gjøre alt for å bringe dette vakre trofeet tilbake til Camp Nou.

Den store smellen

Fortiden han refererte til, er nå nøyaktig ett år siden. På Stadio Olimpico 10. april i fjor ble Barcelona ofre for et romersk mirakel.

4–1-seier fra den første kvartfinalen ble 0–3-tap i returoppgjøret. Roma var videre, Barcelona var ute.

– Det var en stor smell for hele klubben, byen og spillerne. Og jeg tror Messi tok det tyngst av alle, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

Det var bakteppet for Messis ord på Camp Nou i august.

– Han kan være sjenert. Men når han må snakke direkte og seriøst, gjør han det, sier lagkamerat Sergio Busquets i et intervju med The Guardian.

Midtbanespilleren visste ikke på forhånd hva Messi hadde tenkt å si den dagen, men beskriver Champions League som turneringen det er størst prestisje å vinne.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er et av hindrene som må passeres om det skal ende med den første triumfen siden 2015.

ALESSANDRO BIANCHI / Reuters

Fakta: Lionel Messi Født 24. juni 1987 (31 år). Fra Rosario i Argentina. Flyttet til Barcelona tidlig i tenårene og har spilt for klubben siden han slo gjennom for førstelaget. Har vunnet Gullballen (verdens beste spiller) fem ganger. Kun Cristiano Ronaldo har like mange. Møter Manchester United i Champions League-kvartfinalen. Den første kampen spilles onsdag kveld, returkampen går i Barcelona tirsdag kommende uke.

Fakta: Manchester United vs. Barcelona Klubbene har møttes åtte ganger tidligere i denne turneringen. Manchester United har vunnet én og tapt tre. Fire ganger er det blitt uavgjort. 1994, gruppespill: Man. United – Barcelona 2–2 1994, gruppespill: Barcelona – Man. United 4–0 1998, gruppespill: Man. United – Barcelona 3–3 1998, gruppespill: Barcelona – Man. United 3–3 2008, semifinale: Barcelona – Man. United 0–0 2008, semifinale: Man. United – Barcelona 1–0 2009, finale: Barcelona – Man. United 2–0 2011, finale: Barcelona – Man. United 3–1

Erkerivalens suksess

Måten Barcelona snublet mot Roma, var ille nok i seg selv. Men at det var Real Madrid som til slutt kunne heve klubbfotballens gjeveste trofé til værs, gjorde ekstra vondt, mener Veland.

– Én ting er å ryke ut, en annen å se erkerivalen løfte pokalen over hodet tre år på rad. Før sesongen var det nok enighet innad i troppen om at Champions League var det viktigste. Hadde man kommet i en posisjon mot slutten av sesongen der man måtte velge, ville Europa blitt prioritert.

Det slipper Barcelona nå. Sist helgs seier over Atlético Madrid, etter to sene scoringer av Luis Suárez og Messi, gjør at de leder den spanske ligaen med 11 poeng. Og det er ikke mer enn syv kamper igjen å spille.

På papiret er det mer å spille for, men i praksis er ligatittelen avgjort.

Om ikke Manchester United var urolige fra før, er dét et faktum som bør kunne gjøre susen.

Ikke like dominerende

Onsdag denne uken og tirsdag neste uke er det Solskjærs lag som kan få unngjelde for målsettingen Messi og Barcelona satte seg i fjor sommer.

Sist lagene møttes, i Champions League-finalen i 2011, leverte Barcelona en prestasjon som er blitt beskrevet som kulminasjonen av et av tidenes beste klubblag.

Selv Sir Alex Ferguson innrømmet at de ble ydmyket av Pep Guardiolas Barcelona på Wembley den kvelden.

EDDIE KEOGH / REUTERS

Strive-kommentator Magnar Kvalvik fremholder at Ernesto Valverdes Barcelona-lag ikke er like opptatt av å dominere kamper som Guardiola-utgaven Ferguson måtte bryne seg på. Han mener at Barcelona tidligere hadde en identitet og fotballfilosofi «som var sterkere enn alle motstandere».

– Nå spiller de litt mer likt alle andre lag. Men de har Messi.

De har Messi.

Da Aftenposten kort tid etter kvartfinaletrekningen spurte Solskjær om hvordan de skulle håndtere ham, svarte nordmannen:

– Han og (Cristiano) Ronaldo er de to beste spillerne i verden de siste ti årene, så det er jo ikke den letteste oppgaven.

Også under tirsdagens pressekonferanse på Old Trafford fikk Solskjær spørsmål om Messi.

– Han vil være vanskelig å stoppe, men ikke umulig. Det er ikke Messi mot United. Vi kan ikke fokusere bare på én spiller, sa han.

Har satt ny standard

Eneste spiller som har scoret over 40 klubbmål ni sesonger på rad. Flest scoringer i et kalenderår.

Det er bare noen av rekordene den lille, geniale argentineren har satt siden gjennombruddet på midten av 2000-tallet.

Sammen med Cristiano Ronaldo har han satt en helt ny standard når det gjelder antall scoringer, men Messi er mye mer enn en målscorer.

– Han bestemmer egentlig det meste på banen, der han dikterer eget lag og i stor grad også motstanderlaget, som alltid må finne en måte å håndtere ham, beskriver Kvalvik.

Sergio Perez / Reuters

Veland holder foreløpig en knapp på perioden 2011–2013 som Messis aller mest ekstreme.

Samtidig påpeker han at en Champions League-triumf neste måned kan gjøre denne sesongen til Messis mest imponerende.

Det handler om to faktorer, argumenterer Veland. Nivået i La Liga er blitt høyere, slik at det ikke lenger er like mange kamper der Barcelona vinner med utklassingssifre og Messi kan få med seg enkle mål. Og Messi er snart 32 år.

Kvalvik mener Messi er «forbløffende lik seg selv».

– Jeg ventet litt på at han skulle endre seg da han rundet 30 år. Men jeg synes han stort sett er den samme. Han er fortsatt like målfarlig. Og om han ikke er involvert langt fremme, trekker han seg bare tilbake og dirigerer fra midtbanen.

Ustoppelig

Hvordan stopper man noe sånt? Er det i det hele tatt mulig?

Ekspertene er samstemte: egentlig ikke. Mange store fotballtrenere har forsøkt, forsvinnende få har lykkes.

For å illustrere hvor vanskelig det er, viser Veland til da Girona-trener Pablo Machín forsøkte å sette et «frimerke» på ham i fjor høst. Det vil si at én spillers oppgave utelukkende var å følge ham.

– Da scoret han ikke. Men da fjernet man jo en spiller fra sitt eget lag, og det førte til en ubalanse i resten av laget som gjorde at Barcelona til slutt vant uten problemer.

En annen taktikk er å gå ut i et tøft press mot hele Barcelona-laget og slik lage tøffere arbeidsforhold for Messi, mener Kvalvik. Risikoen er imidlertid at man etterlater seg store rom som kan utnyttes om Barcelona greier å spille seg forbi presset.

– Det er et sjansespill. Men man må tørre litt mot Barcelona, spør du meg, sier eksperten.

Stein Bjørge

Solskjærs håp

At Manchester United i forrige runde sensasjonelt greide å ta seg videre mot PSG, er nok et poeng Solskjær vil banke inn i spillerne for å bygge håp.

I tillegg er det én statistikk, blant alle de skremmende Messi-statistikkene, Solskjær kan klamre seg til.

I flere av Champions League-utslagsrundene Barcelona har røket ut av de siste årene, har Messi mislykkes med å score i noen av de to kampene.

Slik var det da de røk for Juventus i kvartfinalen i 2017. Slik var det i kvartfinale-exiten mot Atlético Madrid året før. Slik var det i semifinalen mot Bayern München i 2013. Og slik var det da Roma sendte dem ut av Europa i fjor.

Så enkelt. Og så vanskelig.