Wout van Aert kolliderte med et gjerde og må bryte.

For fire dager siden vant Wout van Aert den flate etappen fra Saint-Flour til Albi.

Én hviledag og tre etapper senere kolliderte 24-åringen i et gjerde under fredagens tempoetappe.

Van Aert lå an til å kjøre inn til ny bestetid da uhellet var ute, og belgieren var før etappen en av de store favorittene.

– Det er tragisk. Dette ser ut til å være en stygg, stygg skade. Dette er vonde bilder, sier TV 2-kommentator Christian Paasche om velten til Jumbo Visma-rytteren.

På sin Twitter-konto skriver laget at van Aert er ved bevissthet, men at han har et kjøttsår på den høyre leggen.

.@WoutvanAert unfortunately has to abandon the race after his crash. He is conscious and has a flesh wound at his right upper leg. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 19, 2019

– Ekle scener

Van Aert ble liggende på bakken med store smerter, og helsepersonell kom raskt til for å hjelpe ham.

Jumbo-Visma-rytteren ble deretter lagt på båre og fraktet til sykehus.

– Det så ikke bra ut. Det var ekle scener, det sa publikum også, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd.

– Skummel sving

– De kuttet svingen for mye og var for brå i svingen. Det er låsemekanisme som stikker ut fra gjerdet. De fleste har fått beskjed om at det er en skummel sving, fortsetter Hushovd, som har gode nyheter om det belgiske talentet:

– Han sier det var mye smerter, så det er et godt tegn at han sier det. Det betyr at han er ved bevissthet. Det var et forferdelig syn, for det var et godt løp av et stort talent, sier TV 2-eksperten.

Gikk ned i samme sving

Også Bora-Hansgrohe-rytter Maximilian Schachmann gikk ned i den samme svingen kort tid etter, men i motsetning til van Aert fortsatte han rett frem og inn i gjerdet på motsatt side av veien.

Tyskeren kom seg på sykkelen, men skar grimaser da han tråkket sakte mot mål.

unfortunately @MaxSchachmann crashed. we‘ll do further check-ups at the medical truck, bit he feels pain in his left wrist. we‘ll update you as soon as possible. @LeTour — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) July 19, 2019

Torsdag ble det også dramatikk blant tempofavorittene, da Rohan Dennis sjokkerte og brøt etappen.