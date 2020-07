Drømmestarten fortsetter for Renate Blindheim: Nå topper Sotra tabellen

Etter 1–0-seier mot Vard Haugesund leder Renate Blindheims Sotra 2. divisjon avd. 2.

Renate Blindheim har fått en god start som Sotra-trener. Her jubler hun etter seieren i debuten. Foto: Vidar Ruud

Henrik Nyland sørget for tre nye poeng til Sotra med kampens eneste scoring.

Dermed står Sotra med syv poeng etter tre kamper. Det betyr tabelltopp for Blindheim og co.

– Det er veldig kjekt. Det ble en krigekamp, men vi tar tre poeng. Det er det viktigste, sier Blindheim.

Historisk

Blindheim skrev norsk fotballhistorie for to uker siden da hun ble første kvinne til å lede et herrelag i toppfotballen i en offisiell kamp.

Debuten endte med en sterk 3–2-seier borte mot Fram Larvik.

– Hvor godt er det for deg personlig å få en så god start, som ny trener og med oppmerksomheten rundt?

– Det er veldig fint, men jeg tror det hadde vært like kjekt uansett, sier Blindheim.

Tippet ned

Laget er blitt tippet ned av mange, men foreløpig ser Blindheim ut til å motbevise ekspertene.

– Vi har et realistisk forhold til dette. Vi vet at ting blir tøft, men med syv poeng på de første tre kampene, har vi i hvert fall fått en veldig god start, sier hun, og legger til:

– Vi vet at det kommer noen veldig tøffe kamper. Det kommer kanskje noen kamper der vi styrer mer selv, eller som denne hvor vi må lukke igjen bakover.

Tverrliggerskudd

Vard Haugesund styrte det aller meste før pause, og de kom svært nære ledelse da toppscorer Flotve Myklebust skjøt ballen i undersiden av tverrliggeren.

I stedet kom Sotra på en sjelden visitt på overtid som resulterte i en dødball. Der var Nyland sterkest på bakerste stolpe.

Hjemmelaget maktet heller ikke å få hull på byllen etter hvilen.

– Vard har ballen mens vi ligger ganske lavt. Vi lyktes med det vi ønsker defensivt. De skaper en del, og det blir kanskje litt kaotisk utover i kampen, men vi er godt fornøyde med det vi leverer, sier Blindheim.

Dermed kunne Blindheim juble for ny borteseier. I tillegg til de to borteseierne mot Fram og Vard, er det blitt 0–0 hjemme mot Nardo for Sotra.