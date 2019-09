200 nordmenn blir alene på tribunen under Romania-Norge

UEFA har besluttet at EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Romania i Bucuresti 15. oktober skal spilles for tomme tribuner. Samtidig gjøres det unntak.

Sander Berge og Norge møter Romania for tomme tribuner i Bucuresti 15. oktober. Her fra 2-2-kampen på Ullevaal stadion i juni. Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Til grunn for UEFAs beslutning om tomme tribuner ligger de rumenske supporternes oppførsel i EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Malta nylig.

Der ble spillere møtt med rasistiske tilrop, i tillegg til at det ble benyttet ulovlig pyroteknisk materiale. Enkelte supportere tok seg også ut på banen.

Det rumenske fotballforbundet er bøtelagt med rundt 830.000 kroner for episodene, og i tillegg har altså UEFA besluttet at Norge-kampen skal spilles for tomme tribuner.

Norges Fotballforbund har samtidig fått totalt 200 billetter til disposisjon til oppgjøret i Bucuresti.

– Dette betyr at de som allerede har kjøpt billetter vil få komme inn på kampen, men vi har ikke mulighet til å selge flere billetter. Billettene vi får til rådighet er på langsiden, og disse har en høyere pris enn billettene som er solgt. NFF tar kostnaden på mellomlegget, sier billettansvarlig i NFF, Merete Prestkvern.