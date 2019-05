Leeds må vente videre på klubbens første Premier League-kamper siden 2004. Derby vant 4-2 på Elland Road onsdag og møter Aston Villa i opprykksfinalen.

LEEDS UNITED - DERBY COUNTY 2–4 (3–4 sammenlagt)

Det blir et oppgjør mellom de tidligere Chelsea- og England-lagkameratene Frank Lampard og John Terry, som nå er trenere for hvert sitt opprykksjagende lag.

Leeds var stor favoritt etter 1-0-seieren på bortebane i første semifinale og styrket grepet da Stuart Dallas scoret midtveis i første omgang onsdag, men Lampards Derby-lag sjokkerte med en knallsterk borteseier og vant 4-3 sammenlagt etter en kamp med seks mål, to røde kort og masse dramatikk.

Innbytter Jack Marriott scoret et svært viktig utligningsmål rett før pause, sekunder etter at han kom inn for Duane Holmes. I 2. omgang sendte Mason Mount og Harry Wilson (straffe) Derby opp i 3-1-ledelse før Dallas med sitt reduseringsmål sørget for at lagene var like langt. Marriott ble matchvinner fem minutter før full tid.

Da var Leeds-spiller Gaetano Berardi sendt av banen med to gule kort. Også Derby avsluttet med ti mann etter at Scott Malone ble utvist på overtid.

JASON CAIRNDUFF / REUTERS / NTB SCANPIX

Nå står bare Aston Villa mellom Derby og Premier League-spill for første gang siden 2008.

– Jeg sa til gutta at alle hadde avskrevet oss, men vi endret formasjonen og spilte litt annerledes. Vi trengte at gutta skulle være modige med ballen, og det var de. Målet før pause ga spillerne tro, og jeg er så henrykt for Jack Marriott. Det var hans kveld, sa Lampard til Sky Sports.

Aston Villa, med John Terry som assistentmanager, tok seg til opprykksfinale med straffeseier over Stefan Johansens West Bromwich Albion i nabooppgjøret tirsdag. Mandag 27. mai møtes lagene på Wembley om den tredje opprykksplassen etter at Norwich og Sheffield United sikret direkte opprykk.

Ørjan Nyland er Aston Villa-spiller, men han har vært ute med langtidsskade siden årsskiftet.

