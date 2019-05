Norges Svømmeforbund stiller seg bak Tom Tvedt i kampen for å få fortsette som president i Norges idrettsforbund.

Dermed står kampen om å bli norsk idretts øverste leder mellom Tvedt, Sven Mollekleiv og Berit Kjøll når idrettsforbundet samler seg til ting på Lillehammer kommende helg.

I en pressemelding skriver president i svømmeforbundet Cato Bratbakk at de har respekt for jobben valgkomiteen i Norges idrettsforbund har lagt ned, men at de er uenige i konklusjonen.

«Han (Tvedt) har etter vår mening vist seg som en inkluderende president som både lytter og utfordrer oss som idrettsorganisasjon, og han har et verdigrunnlag som vi mener er til det beste for norsk idrett», skriver Bratbakk.

Har et annet inntrykk av Tvedt

Han sier til Aftenposten av svømmeforbundet ikke kjenner seg igjen i det mediebildet som er tegnet av Tvedt.

– Vi mener helt klart at Tvedt har stått oppreist som president for denne organisasjonen i en ganske vanskelig periode. Ser vi på de tingene som han og styret har fått til, så tenker vi at det er en idrettsleder som kan føre norsk idrett inn i de fire neste årene, sier han.

– Idrettsforbundet har vært gjennom en veldig vanskelig periode. Du er ikke redd for at Tvedt skal holde NIF igjen i prosessen med å komme seg videre? Han har jo for mange blitt ansiktet på krisen.

– Det er der vi mener at vi ikke kjenner oss igjen det bildet som tegnes av Tvedt. Det er et annet syn som kommer frem hos våre medlemmer.

– Jeg tror at hele vår organisasjon vet at det som nå er kommet frem i denne perioden, med regninger og bruken av fellesskapets penger, ikke er noe som dette styret står til ansvar for. Det har skjedd gjennom tid, og det er kanskje mange andre styrer og presidenter som heller skulle stått til ansvar, sier Bratbak.

Spennende presidentkamp

«Det at NIF over lengre tid har brukt fellesskapets penger feilaktig er nå historie; nye retningslinjer er vedtatt og etablert i tingperioden. Det er noe vi alle er godt fornøyde med», står det også i pressemeldingen.

Der trekker de også frem momskompensasjonen, midler til anlegg og grasrotandelen som saker som har vært positive under Tvedts ledelse.

NIFs valgkomité innstilte Sven Mollekleiv som ny idrettspresident, mens Berit Kjøll dukket opp som motkandidat etter å ha blitt fremmet av flere forbund, deriblant Norges Håndballforbund.

Onsdag kom også Tvedt med i kampen etter å ha blitt foreslått av Norges Svømmeforbund.