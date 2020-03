Så mye koster det å drive ulike barneidretter i Norge – 40.000 kroner skiller dyrest fra billigst

Norges idrettsforbund (Nif) offentliggjorde onsdag en ny kostnadsrapport. Der kommer det frem store skilnader i barneidretten.

En ny rapport om kostnader i barneidretten i Norge ble onsdag offentliggjort. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hovedfunnene i rapporten viser at det koster i gjennomsnitt 3600 kroner å drive med idrett for 9-åringer, mens for 15-åringer koster det 9600 kroner.

Idrettspresident Berit Kjøll mener rapporten viser at svært mange idrettslag har et tilbud som sikrer at de fleste kan være med, men likevel er hun bekymret over utstyrsutviklingen i diverse idretter.

– Når det er sagt så avdekker rapporten at det er flere idretter som har tilpasset seg et unødig høyt ambisjonsnivå på utstyr. Det er bekymringsfullt, og denne utviklingen må snus. Her må både særforbund, idrettslag og foreldre ta et felles ansvar for å justere ambisjonsnivået for å få ned kostnadene, sier Kjøll i en pressemelding.

De viktigste kostnadsdriverne i idrettslagene er utstyr, bekledning og arrangementskostnader, står det i rapporten.

Idrett Snittpris for 9-åring Snittpris for 15-åring Alle 3617 kr 9 606 kr Alpint 14.608 kr 45.181 kr Langrenn 3720 kr 11.588 kr Ishockey 10.519 kr 24.799 kr Fotball 3246 kr 6 884 kr Håndball 3097 kr 9 439 kr Karate 3808 kr 6 214 kr ITF (Taekwondo) 4729 kr 8 970 kr WTF (Taekwondo) 3368 kr 4 507 kr Friidrett 1543 kr 4 952 kr Stup 5131 kr 15.931 kr Svømming 4421 kr 14.894 kr Turn 4984 kr 12.510 kr Gym 2420 kr 4 278 kr

Alpint er «verstingen»

Det er idrettene fotball, håndball, langrenn, alpint, gymnastikk og breddeaktivitet, turn, svømming, stup, friidrett, karate, taekwondo og ishockey som er kartlagt. Oslo Economics har, på vegne av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, utarbeidet rapporten.

Rapporten viser at kostnadene varierer både mellom idretter, men også mellom enkelte idrettslag, der geografi spiller en vesentlig rolle. By- og bynære idrettslag har generelt høyere kostnader enn ellers i landet.

For 9-åringer ligger kostnader ved deltagelse i de aller fleste idrettene mellom 2500 og 5000 kroner (i gjennomsnitt). Tilsvarende er kostnaden ved deltagelse for 15-åringer i de fleste idretter 5000 til 15000 kroner (i gjennomsnitt).

Alpint fremstår som «verstingen». Der ligger snittprisen på 14.608 kroner for 9-åringer og 45.181 kroner for 15-åringer. Aftenposten har tidligere skrevet om utstyrsutfordringene i alpinsporten.

– Det er viktig at særforbund og idrettslag, ikke bare de som er omfattet av denne rapporten, fortsetter å jobbe med kostnadsreduserende tiltak for alle, spesielt krav til idrettsutstyr og reise- og arrangementsdeltagelse. Dette er et arbeid Idrettsstyret setter øverst på agendaen, sier Kjøll.

Rapporten er gjort gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med idrettslag og foresatte for årsklassene 9 og 15 år. I rapporten påpekes det analysene vil ha usikkerhet ved seg, og at resultatene må ses på som indikasjoner snarere enn «absolutt presist målte kronestørrelser».

Marit Svensgaard i Oslo Economics, kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll med den ferske rapporten. Foto: Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund

Vil iverksette flere tiltak

Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, varsler at det blir viktig i fremtiden å fortsette å følge opp særforbundene, for å jobbe med å redusere kostnader.

– Det vil være videre utarbeidelse av fakta, aktuelle forbundsavgifter, krav til utstyr og holdninger til dette fra foreldre, konkurransesystem og krav til arrangement. Ikke minst må vi fortsette påvirkningsarbeidet for å få nok anlegg, og gratis bruk av anlegg for barn og unge under 19 år i alle landets kommuner, sier Kvalevåg i pressemeldingen.

Når det kommer til turer og samlinger i barneidretten, som ofte er forbundet med kostnader, er det viktig for forbundet i fremtiden å legge til rette for at alle kan være med.

– Vi skal jobbe videre med holdninger og bevisstgjøringen rundt våre bestemmelser og rettigheter om barneidrett. Barn skal konkurrere lokalt og regionalt, slik som barneidrettsbestemmelsene sier, og det er like viktig at idrettslag er bevisst dette ved treninger og samlinger, sier Kvalevåg.