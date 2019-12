Liverpool scoret fem og sendte erkerivalen til nedrykksplass

Manager Jürgen Klopp hvilte stjernene, men erstatterne var mer enn gode nok til å ta en ny overbevisende seier.

Én av kampens store profiler, Sadio Mané, feirer scoring sammen med stoppergiganten Virgil van Dijk. Foto: LEE SMITH / X03806

LIVERPOOL-EVERTON 5–2

Jürgen Klopp valgte å hvile flere av sine største stjerner i hjemmemøtet mot naborival Everton før den viktige Champions League-kampen mot Red Bull Salzburg på tirsdag.

På benken satt blant andre Mohamed Salah og Roberto Firmino, mens Divock Origi og Xherdan Shaqiri fikk en sjelden sjanse fra start. Mot et krisepreget Everton spilte disse to av hovedrollene i en vanvittig førsteomgang, sammen med Sadio Mané.

Målfest

Origi, som har scoret 15 av sine 18 Premier League-mål mot Everton, ble nydelig spilt gjennom av Mané, og ordnet 1–0. Ny kontring, ny målgivende fra Mané, og det sto 2–0 etter 17 minutter. Denne gang var det Shaqiri som var sistemann på ballen.

Divock Origi scoret to før pause. Foto: Jon Super / AP

Bare fire minutter etter forrige scoring kjempet midtstopper Michael Keane til seg ballen og reduserte til 1–2.

Evertons forsvarere slet med tempoet til Klopps menn. Et nydelig framspill fra Dejan Lovren endte hos Origi, som banket inn 3–1. Tilrettelegger Mané fikk sin scoring like før pause. En ny redusering, denne gang ved Richarlison, gjorde at det var et lite snev av spenning igjen i kampen da lagene gikk til pause.

Everton-krise

Andre omgang ble på ingen måte like fartsfylt. Hjemmelaget hadde stort sett kontroll på det som foregikk, og Everton skapte ikke nok til å true motstanderen. Moise Kean fikk en gigantmulighet til å redusere få minutter før slutt, men avslutningen gikk utenfor mål. Like før hadde Sadio Mané to store muligheter til å øke ledelsen.

I det 90. minutt kom andre omgangs eneste scoring. Nydelig forspill av innbytter Firmino. Nydelig avslutning av Georginio Wijnaldum. 5–2.

Liverpools utrolige rekke i Premier League virker ustoppelig. Bare Manchester United har klart å ta poeng fra serielederen. 14 av 15 seriekamper har endt med seier, og Liverpool leder serien åtte poeng foran Leicester.

Everton er inne i en dyp sportslig krise og ligger etter onsdagens resultat på nedrykksplass. Bare Norwich og Watford er dårligere. Ingen blir overrasket dersom noen andre enn Marco Silva leder laget i neste kamp.

– Det har vært tøft for oss, men vi er der fordi vi gjør feil, sa han i en tv-intervju etter kampen.

– Er du den som leder laget i helgen?

– Jeg er ikke den rette til å snakke om min situasjon, da må du spørre en annen enn meg.