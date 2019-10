Vålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med

Marerittformen vil ingen ende ta for Vålerenga. Med lørdagens 0-2 tap mot Stabæk har Oslo-klubben elleve strake kamper uten seier i Eliteserien.

Her vises Aron Dønnum det røde kortet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Vålerenga-Stabæk 0–2

Lite stemte for Ronny Deilas menn på hjemmebane lørdag kveld. For med tap mot Stabæk står Vålerenga fortsatt uten seier i serien siden begynnelsen av juli.

Laget som før sesongen drømte om medaljer må istedenfor begynne å se bakover på tabellen. Seks poeng skiller ned til kvalifiseringsplass, og lagene bak har i tillegg én kamp til gode.

– Det var en grusom start. Vi var passive og ikke i nærheten av det vi snakket om før kampen. Vi tapte denne kampen de første 25 minuttene, sa en skuffet Ronny Deila til Eurosport.

Med 29 poeng ligger Vålerenga på niendeplass, én posisjon foran Stabæk på samme poengsum. Lagene har fem kamper igjen å spille av årets sesong.

– De (Vålerenga) går bare nedover og vi går bare oppover. Jeg syns det er fint, jeg, sier Stabæk-spiller Andreas Hanche-Olsen.

Ronny Deila måtte fortvilet se sitt Vålerenga gå på nok en smell. Heiko Junge / NTB scanpix

Drømmestart til Stabæk

Stabæk fikk starten de drømte. Allerede etter fem minutter spilt fikk Sammy Skytte to sjanser og på skudd nummer to satt den. Dermed sikret Skytte bortelaget en tidlig ledelse, samtidig som han scoret sitt første mål på hele to og et halvt år.

Til Vålerengas store fortvilelse økte bortelaget ytterligere noen få minutter senere. Etter en målgivende pasning fra Daniel Braaten stupte Luc Kassi ballen nydelig inn 2-0.

Vålerenga hadde også sine sjanser før hvilen, men også foran mål sliter de i motbakke. I pausen ga midtbanespiller Aron Dønnum klar beskjed om hva han tenkte om eget lags innsats.

– Vi har alle odds mot oss. Det er ræva å slippe inn de målene. Jeg skjønner faen ikke hva vi driver med, sa han til Eurosport.

Aggressivt Vålerenga

Vålerenga åpnet den andre omgangen aggressivt og spilte seg til flere gode muligheter.

Matthías Vilhjálmsson var først alene med Stabæk-keeper Marcus Sandberg, men satt ballen i stolpen. Riktignok hadde dommeren blåst for offside. Like etterpå var Vilhjálmsson frampå igjen, men ballen endte i Stabæk-keeperens hender.

Også Bård Finne hadde gode muligheter for hjemmelaget, men nok en gang ville det seg ikke for Vålerenga.

Et drøyt kvarter før slutt ble vondt til verre. Da pådro Dønnum seg sitt andre gule kort og ble utvist. Vålerenga må klare seg uten midtbanespilleren mot erkerival Lillestrøm neste helg.

TV-bildene viste en illsint Dønnum på vei inn i garderoben.

Det kunne også blitt 3-0 til Stabæk, men Kasper Junker misbrukte den enorme sjansen han fikk i sluttminuttene.

