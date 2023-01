Wiklund vant - tok innpå lederen

Ragne Wiklund vant 3000-meteren med 3.59,92 og tok innpå lederen Antoinette Rijpma de Jong etter to distanser under skøyte-EM allround i Vikingskipet.

Det er første gang hun er under fire minutter blank i Vikingskipet. Hun leverte et solid løp og holdt jevne rundetider. Foran søndagens 1500 meter skiller det 2,89 sekunder mellom de to.

Dermed gjenstår altså 1500-meter søndag og 5000-meteren, og det er her avgjørelsen skal falle om den norske 22-åringen vinner sammenlagt.

