Innbytterne fikset ligacupfinale for Manchester United: Senket Nottingham Forest

(Manchester United–Nottingham 2–0, 5–0 sammenlagt) Det er seks år siden Manchester United vant en finale. Nå har de sjansen igjen.

Nå blir det ligacupfinale mot Newcastle på Wembley 26. februar.

Manchester United vant 3–0 i den første semifinalen mot Nottingham Forest, og ganske tidlig ble det klart at dette neppe var kvelden for et ørlite Nottingham Forest-mirakel.

Og da Manchester United gjorde tre bytter litt ut i 2. omgang, så ble det fart på hjemmelaget. Først scoret innbytter Anthony Martial, og før jubelen var over, så satte Fred inn 2–0 etter at han ble servert av innbytter Marcus Rashford.

Manchester United trengte en finale nå. Det er seks år siden de vant en finale sist. I 2017 vant de både ligacupen med 3–2 over Southampton 3–2 og Europa League-finalen etter 2–0 mot Ajax.

INNBYTTER-JUBEL: Anthony Martial jubler takkende i knestående etter 1–0-scoring, Marcus Rashford (t.v.) og Jadon Sancho ble byttet inn samtidig med Martial i 2. omgang og går bort til målscoreren.

Motstander Newcastle slo Southampton tirsdag kveld, da de sikret sin finaleplass.

Marcus Rashford har hatt en fenomenal sesong og noe skjedde med Manchester United da Rashford, Anthony Martial og Jadon Sancho ble byttet inn i et trippelbytte etter 62 minutter. Ut gikk Wout Weghorst, Alejandro Garnacho og Antony.

Siden 2017 har Manchester United vært i to finaler, men de tapte Europa League-finalen mot Villarreal i 2021 etter straffesparkkonkurranse. I 2018 tapte de FA-cupfinalen mot Chelsea, etter at Eden Hazard avgjorde finalen på straffe.

Det var en treg start på kampen i pøsende regnvær på Old Trafford. Hjemmelaget hadde etterhvert de beste sjansene, og den største i 1. omgang kom etter 44 minutter da Wout Weghorst satte ballen i stolpen. Keeper Wayne Hennessey var ikke i nærheten, men stolpen sørget for at lagene gikk til pause uten scoring: