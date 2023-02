Rekordene uteble i stjernetreffet – Duplantis vant sesongstarten

Armand «Mondo» Duplantis (23) inviterte til rekord-show, men forsøket på ny verdensrekord i stavsprang gikk ikke.

BEST IGJEN: Armand «Mondo» Duplantis vant i Uppsala, men klarte ikke å forbedre verdensrekorden.

Det svenske vidunderet forsøkte seg over 6,22 meter under innendørsstevnet «Mondo Classic 2023» i Uppsala i Sverige, men det ble tre riv for det svenske vidunderet på den høyden foran forventningsfulle tilskuere som hadde betalt omtrent 865 kroner per billett.

Dermed forbedret Duplantis ikke sin egen verdensrekord i stavsprang, som fortsatt er på 6,21 meter satt under VM i Eugene i juli i fjor.

Duplantis sikret seieren i sesongstarten som eneste utøver som kom over seks meter. Han ble til slutt stående med 6,10 meter som sitt beste resultat.

– Jeg er stolt over 6,10. Det er en bra start, sier Duplantis til SVT.

KC Lightfoot fra USA og Ernest John Obiena fra Fillipinene endte på plassene bak Duplantis etter at de kom seg over 5,91 meter – før de reiv på seks meter.

BARE NESTEN: Pål Haugen Lillefosse i aksjon i Uppsala torsdag kveld.

Pål Haugen Lillefosse var eneste nordmann som deltok under stjernetreffet, og han prøvde å komme seg over 5,91 meter som tidenes første nordmann. Heller ikke der ble det satt rekord, og etter tre riv ble bergenseren stående med 5,82 meter som beste resultat.

Den norske rekorden blir altså liggende på 5,86 meter, delt mellom Lillefosse og Sondre Guttormsen.

Før inne-EM i Istanbul 2.-5. mars skal Lillefosse delta i tre konkurranser etter rekordstevnet i Uppsala: Torun i Polen, nordisk mesterskap og NM.