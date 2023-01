Europa-regel gir Glimt-trøbbel: – Vi kommer veldig dårlig ut av det

Bodø/Glimt har handlet stort i vinter, men Europa-regler gjør at flere nysigneringer må vrakes. Det skaper hodebry for Glimt-trener Kjetil Knutsen (54).

I DILEMMA: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen står overfor et vanskelig valg før fortsettelsen i Europa.

– Flere spillere må vrakes. Det er en regel som er veldig dårlig tilrettelagt for oss. Så vi kommer veldig dårlig ut av det, dessverre. Det er ikke optimalt, sier Knutsen til VG.

Bodø/Glimt har hentet seks nye spillere før sesongen og har (minst) dobbel dekning på alle posisjoner. Men til Europacup-spill får de bare registrere tre nye spillere.

– Har du tenkt noe på hvem som uteblir?

– Det blir registrert 2. februar, så vi får se hvor vi er kommet i prosessen da. Men ja, jeg har mine tanker om det, sier Knutsen.

Bodø/Glimts vintersigneringer 2022/2023 Omar Elabdellaoui (klubbløs) – gratis Jeppe Kjær (Ajax U21) – ukjent overgangssum Fredrik Bjørkan (Hertha Berlin) – gratis Faris Pemi Moumbagna (Kristiansund) – cirka 4 millioner kroner Odin Bjørtuft (Odd) – cirka 10 millioner kroner Adam Sørensen (Lyngby) – cirka 10 millioner kroner

Stian Høgland følger Glimt tett som journalist i Avisa Nordland. Han har sine mistanker om hvem som kan måtte vike.

– Det ser ikke lyst ut for spillere som Odin Bjørtuft og Pemi Faris. De har vært meget bra på trening og i kampene de har spilt. Likevel ser jeg ikke for meg at spillere som Omar Elabdellaoui og Fredrik Bjørkan uteblir. Nåløyet er ekstremt trangt, sier Høgland.

Om journalisten får rett, betyr det at to spillere som til sammen kostet 13-14 millioner kroner ikke får plass i Europa-troppen. Men det er kanskje forståelig når man ser utvalget Kjetil Knutsen rår over akkurat nå:

Glimt hentet i fjor tilbake midtbanegeneral Patrick Berg. I tillegg har de hentet seks nye spillere i vinter. Pengebruken til Glimt - og ikke minst Moldes kjøp av Veton Berisha - har skapt en debatt om pengebruk i norsk fotball.

Knutsen mener debatten er «overdreven» og kommer med klar tale over hva han mener om eget forbruk.

– Jeg fatter ikke hvorfor pengebruken vår blir hauset opp slik den blir. Den er sterkt overdrevet av media. Vi får se etter sesongen hvor mye penger som er blitt brukt forhold til hva vi generer. Da tror jeg flere får et sjokk, sier Knutsen i det han tilføyer:

– Vi er i en helt annen posisjon nå enn for noen år siden. Vi ønsket dobbeltdekning i alle posisjoner på grunn av et tettere kampprogram. Det kreves å hente inn flere spillere i stallen når man konkurrerer internasjonalt, sier Knutsen.

– Hva tenker du om Moldes kjøp av Berisha?

- Jeg kan ikke begripe hvorfor alle skal ha en mening rundt det. Jeg skjønner ikke annet enn at dette er utrolig bra for norsk fotball. Molde er kompetente nok til å vite hva som er best for dem. De har kjempet i toppen i over 10 år nå, så de driver åpenbart klubben bra, sier Knutsen.

Med flere signeringer har sjansene minket for ungguttene. Knutsen sier seg enig i at veien til å bli Glimt spiller er tøffere enn før.

– Det er en annen tid, og en annen konkurranse i dag. Flere akademispillere må nok lånes ut til andre klubber for å få spilletid. Likevel tror og håper jeg vi ser flere lokale slå gjennom de neste årene, sier Knutsen.

Stian Høgland tror at troppen Glimt har med til Spania vil være betraktelig mindre når eliteserien sparkes i gang 10. april.

– Det kommer nok til å bli noen salg, ja. Jeg tipper vi vil se flere spillere forsvinne før februar, sier Høgland.