Tarjei Bøs stikk til Bjørndalen: – Glemmer litt når man blir ekspert

OBERHOF (VG) Både Ole Einar Bjørndalen og Ola Lunde har stilt spørsmål ved Tarjei Bø (34) denne sesongen. Sistnevnte sendte et lite stikk til Bjørndalen etter VM-sølvet på sprinten.

SØLVGUTT: Stor dag for Tarjei Bø da han ble nummer to bak lillebror Johannes Thingnes Bø.

– Hvis du blir ekspert, mister du ofte litt kunnskap. Det viser seg gang på gang, spøker Tarjei Bø overfor TV 2 kort tid etter at VM-sølvet på sprinten var sikret i Oberhof.

Han sikter til Ole Einar Bjørndalen – tidligere skiskytterkonge, nåværende TV 2-ekspert – som hevdet at storebror Bø ikke kom til å ta medalje i VM i Oberhof.

Og Bjørndalen, han spiser sine ord.

– Jeg måtte bite i det sure eplet, og etter at jeg så testløpet angret jeg på det jeg hadde sagt. For da skjønte jeg at han hadde noe på gang. Da var han den rappe Tarjei igjen, sier Bjørndalen til TV 2.

På en norsk festdag ble det følelsesladd for Sturla Holm Lægreid:

– Han har ikke vært så veldig kritisk, men det er helt greit at han ikke tenkte jeg skulle ta medalje. Jeg forstår at folk ikke tenkte på det, men jeg har visst at jeg kommer til å være klar til VM, utdyper han overfor VG på spørsmål om hvordan det er at Bjørndalen gjør verbal retrett.

Bjørndalen er ikke den første skiskyttereksperten som har vært kritisk til Bø denne sesongen.

Før jul mente NRK-legenden Ola Lunde at Bø burde vrakes fra verdenscupen til fordel for nykommeren Endre Strømsheim (som for øvrig ble nummer 22 på sin VM-debut lørdag).

Apropos NRK:

– Det var nå greit at det ble diskutert, for jeg hadde noen dårlige renn før jul. Skiskyting er en vanskelig sport, om man skal bli satt på sidelinjen om man bommer litt blir det vanskelig. Du må se det i det litt større bildet og se bølgedalene, sier Bø til dét.

For Bø hadde en voldsom formdupp i starten av sesongen, men slo tilbake med to pallplasser like etter jul og befestet virkelig VM-formen på hans åpningsdistanse.

Herretrener Egil Kristiansen kunne glise over fem norske blant de seks beste, og sier de hele tiden har vært trygg på Tarjei Bøs kvaliteter.

– Kanskje mye av vår jobb er å ikke høre på alle som synser og mener rundt omkring. Vi må gjøre det vi mener er best og ikke høre på alle synserne, resonnerer Kristiansen – uten å ville utdype mer om disse synserne.