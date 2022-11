Europa-eventyret over for Molde: – Vi blir rundspilt

(Gent – Molde 4–0) Den belgiske storklubben Gent ble noen nummer for store for Molde.

Dermed er Europa-eventyret over for Molde for denne gang.

– I dag møtte vi ikke opp. Vi blir rundspilt, enkelt og greit. Det har ikke skjedd mange gangene denne sesongen, men i dag er vi altfor dårlige, sier Molde-trener Erling Moe til Viaplay.

Utgangspunktet for Molde var klinkende klart: Så lenge de unngikk tap i skjebnekampen mot Gent, ville de være sikret videre spill i Conference Leagues utslagsrunder.

Det skulle imidlertid vise seg å bli en svært tøff oppgave. Etter å ha til tider rundspilt Molde i førsteomgang, rant målene inn for Gent etter hvilen. Til slutt vant belgierne hele 4–0.

BELGISK JUBEL: Molde hadde lite å stille opp med mot Gent. Her feirer hjemmelaget 1–0-scoringen.

I forkant av kampen kom Molde-direktør Ole Erik Stavrum med et estimat overfor Viaplay om at de hadde tjent inn rundt 50 millioner kroner i premiepenger fra Conference League-spill.

Et avansement ville sikret dem ytterligere 11 millioner kroner, ifølge Stavrum. Fullt så mange millioner blir det imidlertid ikke etter kveldens exit.

– Det var en for dårlig kamp av oss på absolutt alle fronter, slår Erling Moe fast.

– De duellerer oss ut av kampen. Vi er ikke gode nok på det, sier Molde-stopper Birk Risa.

Molde har vært helt suverene i Eliteserien, med bare to tap gjennom hele sesongen, men Erling Moes menn fikk kjørt seg fra start til slutt.

Sjansene til belgierne ble bare større og større utover i omgangen, og rett før pause var det smått utrolig at ikke det sto 1–0 til hjemmelaget.

Ballen ble lempet inn i Molde-boksen fra siden. Núrio Fortuna fikk stå helt upresset ved femmeteren, men Gent-spilleren headet ballen over mål på nærmest blank kasse.

– Vi henger litt etter. Vi klarer ikke å spille hverandre gode, sa Molde-midtstopper Benjamin Tiedemann Hansen til Viaplay i pausen.

TØFFE TAK: Benjamin Tiedemann Hansen skriker av smerte etter å ha blitt stemplet på leggen.

Der avslutningen på førsteomgangen var en kaotisk affære, startet Molde annenomgangen langt bedre. Det hindret imidlertid ikke Gent i å ta ledelsen etter 52 minutters spill.

Andrew Hjulsager driblet til seg rom, før han smelte til mot Jakob Karlstrøms korthjørne. Molde-keeperen sto imidlertid på feil ben og var ikke i nærheten av å ta skuddet.

Ti minutter senere ble vondt til verre for Molde da Bruno Godeau gikk kriget inn 2–0-scoringen etter en dødball for Gent.

En Molde-scoring ville satt fyr på kampen igjen. I stedet satte Sven Kums inn nådestøtet med en nydelig lobb over Karlstrøm ti minutter før slutt.

Helt på tampen lagde samme mann straffespark da han felte Jens Petter Hauge, som kom inn i det 71. minutt. Hugo Cuypers var iskald fra straffemerket.