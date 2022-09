Molde-treneren roser Glimt etter to uavgjorte kamper

(Molde-KAA Gent 0–0) Uavgjort mot belgiske Gent er en grei Europa-start for Molde - men Erling Moes menn hadde sjanser nok til å avgjøre. Også Bodø/Glimt i Europa League spilte uavgjort.

GAMLE LAGKAMERATER: Ola Brynhildsen (t.h.) og Gents Andreas Hanche-Olsen i duell på Røkke-løkka torsdag kveld.

– Vi kjører 2. omgang skikkelig. Da skaper vi nok, men dessverre blir vi ikke dyktige nok i sistefasen. Vi er mellomfornøyd, sier Molde-trener Erling Moe.

– Men vi får et godt bevis i dag på at norsk fotball står seg godt - med både det Bodø/Glimt gjør og det vi gjør.

– Det er ingen tilfeldighet at Molde og Bodø/Glimt klarer dette - de tør å spille sitt eget spill, sier Pål André Helland i Viaplay-studio i studio.

De to andre lagene i denne Conference League-gruppen, er svenske Djurgården og irske Shamrock Rovers, spilte også 0–0.

Løftet seg med Eikrem

– Molde skapte flest og størst sjanser da Magnus Wolff Eikrem kom på banen, sier Helland i Viaplay-studio.

– Hadde han vært på banen hele kampen, hadde ikke Molde unngått å score!

Moldes stjerneskudd David Datro Fofana var syk og ikke med i kamptroppen, mens Eikrem kom inn fra benken etter en time og satte fart på de blå-hvite.

Jens Petter Hauge fikk endelig starte hos Gent og jobbet godt - men viste at han er kamprusten og ble byttet ut etter en drøy time. Også Andreas Hanche-Olsen spilte fra start og hadde trøbbel med sin gamle venn Ola Brynhildsen i starten og pådro seg gult kort. Men landslagsspilleren greide seg godt.

– Vi tar med oss ett poeng i den vanskeligste bortekampen, så det er greit, sier Hanche-Olsen til Viaplay.

– Jeg trives godt. Jeg ser positivt på det som kommer, sier Hauge.

Det sto 0–0 ved pause - selv om begge lag hadde sine sjanser.

– Det var åpent og sjeldent mye rom på dette nivået, sier Helland i Viaplay-studio.

Den største sjansen hadde nok Gent da ballen falt ned i beina til Jordan Torunarigha, men flere Molde-bein stormet til og hindret scoring.

– Jeg var sikker på at den skulle gå inn, sier Helland.

Molde hadde imidlertid også et par store sjanser, som da Emil Breivik kom alene med Gent-keeperen, som reddet med beinet.

– Større balltempo og bevegelser med ball, var resepten fra Moldes assistenttrener Trond Strande til Viaplay i pausen.

Molde presset

– Vi har ikke kommet i gang som vi ønsket. Vi må opp i kvaliteten på alt vi gjør, fortsatte Strande - og Molde hadde en veldig god start på 2. omgang. Det var tendenser til kaos i Gent-forsvaret.

Magnus Wolff Eikrem satte fart på Molde offensivt og spilte seg til to-tre avslutninger på kort tid. Etter 75 minutter kom også Kristian Eriksen inn for Molde.

Gent-spillerne gikk etter hvert sure og ble etter hvert litt for mye opptatt av den finske dommeren Petri Viljanen, men frisknet så til mot slutten. Men innbytter Magnus Grødem burde ha utnyttet bedre et perfekt innlegg. Han traff ballen midt på hodet og ikke på pannebrasken.

Neste kamp for Molde er neste uke mot Djurgården i Stockholm.

Molde har slått Elfsborg, Kisvárda FC og Wolfsberger AC på vei til gruppespillet.