Legender roser Ruud etter finaletapet: – Svært stolt av deg

Casper Ruud (23) kom til kort mot det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz (19) i US Open-finalen, men kan trøste seg med skryt fra flere tennislegender.

TAPTE FINALEN: Casper Ruud ble slått 1–3 i sett av Carlos Alcaraz i US Open-finalen.

– Jeg er svært stolt av deg, skriver Rafael Nadal til Casper Ruud på Twitter like etter at hans tidligere elev fra Nadal-akademiet hadde tapt US Open-finalen mot Carlos Alcaraz.

– Du hadde uflaks i dag, men du har hatt en utrolig turnering og sesong. Fortsett slik!

Spanske Nadal hadde nok litt følelser på begge sider av tennisnettet under finalen natt til mandag, og legenden med 22 Grand Slam-titler startet sin Twitter-melding med å hylle landsmannen Alcaraz:

– Gratulerer med din første Grand Slam-seier og for å ha blitt nummer én på verdensrankingen. Det er takket være din første store sesong, og jeg er sikker på at det kommer mange i fremtiden, skriver Nadal.

STOLT: Radael Nadal roser Casper Ruud for innsatsen i US Open. Her er de to etter at Nadal vant French Open-finalen i juni.

Flere andre tennisprofiler lot seg imponere av det Ruud og Alcaraz leverte på Arther Ashe-banen i Queens i New York:

– En fantastisk finale fra begge to, skriver verdenssekser Stefanos Tsitsipas på Twitter.

– Gratulerer til Carlos Alcaraz og Casper Ruud med en eksepsjonell US Open-finale. To fantastiske atleter med mange kommende dueller, skriver Rod Laver – som vant alle fire Grand Slam-turneringen i både 1962 og 1969.

US Open-finalen var Ruuds andre Grand Slam-finale i karrieren, og den andre på bare noen få måneder. I juni ble det tap for Nadal i tre strake sett på grusen i French Open, mens det ble 1–3 i sett mot Alcaraz på hard court-underlaget i USA.

– Jeg er stolt. Jeg har sannsynligvis spilt min beste tennis noengang på dette underlaget, sier Ruud på pressekonferansen etter kampen.

Både Ruud og Alcaraz har vært best kjent som grus-spesialister . På det harde underlaget i US Open-finalen var det 19-åringen fra Spania som vant det første settet 6–4.

Ruud slo tilbake med 6–2 i det andre settet, og New York Times’ tennisekspert Chris Clarey var blant de som roste Ruud underveis i kampen:

– La oss gi mye ære til Casper Ruud. Spiller en strålende kamp med mye av publikum mot seg, skrev Clarey på Twitter.

I det tredje settet fulgte spillerne hverandre tett, og på stillingen 4–4 fikk et imponerende Ruud-poeng selv skuespiller og standupkomiker Jerry Seinfeld til å reise seg:

Ruud hadde også to settballer på stillingen 6–5, men Alcaraz reddet begge og sørget for tie break.

– Jeg var kanskje litt for passiv på de to settballene, spesielt den første, sier Ruud.

Alcaraz var overlegen og vant 7–1 i tie break og tok med det hjem det tredje settet.

– Det var muligens det øyeblikket som avgjorde kampen. Jeg spilte et fryktelig tie break, sier Ruud.

Dermed måtte Ruud slå tilbake i det fjerde settet, men med 6–3-seier der avgjorde Alcaraz-finalen etter tre timer og 20 minutter.

– Det var en spennende kamp og spille. Mange morsomme ballvekslinger og kule skudd. Trist at det ikke gikk min vei, men Carlos leverte da han måtte – spesielt i tredje sett. Han var for god på de settballene. Vi har sett det mange ganger før med ham. All ære til ham, sier Ruud.