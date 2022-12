Landslagssjefen forsvarer at Neymar skulle skyte sist

AL RAYYAN/ OSLO (VG) (Kroatia-Brasil 1–1 eeo., 4–2 på straffer) Neymar (30) sitter utrøstelig og gråter i midtsirkelen etter VM-tapet. Han rakk aldri å ta sin straffe. Den brasilianske landslagssjefen Tite forsvarer avgjørelsen.

– Et smertelig tap, men jeg får fred med meg selv. Slutten på en æra, sier samme Tite på pressekonferansen i Qatar - og melder altså at han er ferdig som landslagssjef.

Kroatia vant etter straffesparkkonkurranse i kvartfinalen i fotball-VM.

Neymar gjorde 1–0 for Brasil på overtiden av første ekstraomgang av kvartfinalen i fotball-VM på vidunderlig vis, men Kroatia utlignet etter 117 minutter ved Bruno Petkovic. Og på straffer vant Kroatia 4–2 etter brasilianske straffebom av Marquinhos og Rodrygo.

Neymar rakk aldri å ta straffe. Han skulle etter alle solemerker ta den siste av de fem.

– Neymar hadde vært min nummer én, sier Jürgen Klinsmann på BBC.

– Du må ha han til å sette tonen, fortsetter den tyske verdensmesteren fra 1990.

Men på sin pressekonferanse etter matchen forsvarer Tite sin avgjørelse om at Neymar skulle skyte sist:

– Fordi den femte straffen er den avgjørende. Han er den med størst press, og spilleren som har kvalitet til å takle det.

Rio Ferdinand, tidligere Premier League-stjerne, sier det slik på Twitter:

– Jeg har sagt det hundre ganger: Om du er den beste straffeleggeren og lederen i laget, skal aldri ofre deg og vente på å ta den siste straffen. Ta alltid den første, eller den andre, skriver fotballjournalisten Alex Truica på Twitter.

ESPNs Guilherme Sacco er også kritisk:

– Det skal ikke forekomme at Neymar ikke slår noen straffe. Jeg forstår at han er femtemann, men det skal ikke være en fast liste. Som det er her, skal den fjerde straffen være hans, skriver Sacco på Twitter.

New York Times-journalisten Tariq Panja er enig:

– Brasil ryker ut innen Neymar tar sin straffe. Jeg forstår ikke hvorfor de gjør sånn. Jeg husker Cristiano Ronado ikke tok noen straffe i EM 2012 da også han var pekt ut til å ta straffe nummer fem. Dumt.

Mens spillerne fortvilte ute på banen, stakk landslagssjef Tite kjapt i garderoben. Han kritiseres for at han etterlot spillerne.

– Jeg burde kanskje ikke ha gjort det. Det er min stil. Men du har kanskje rett, jeg burde blitt igjen på banen, sier Tite om å gå i garderoben tidlig.

– Det er som et dødsfall i familien, skriver BBCs ekspert på søramerikansk fotball, Tim Vickery, om Brasils tap i kvartfinalen.

– Det er vanskelig å finne ord, uttaler Casemiro til Sport TV.

– Tite har allerede gått ned i garderoben. Spillerne er lamslåtte på banen. En vantro Neymar sitter i midtsirkelen, skriver O Globo-journalisten Diogo Dantas på Twitter.

Avisen minner også om at Neymar vil være 34 år under fotball-VM om fire år.

På samme måte som i Russland i 2018 ryker Brasil ut i kvartfinalen. Etter å ha vært i finalen tre VM på rad (1994, 1998 og 2002), har Brasil ikke vært i finalen siden.

– Farvel til drømmen om sjette VM-tittel, skriver avisen O Dia.

– Denne elimineringen gjør vondt fordi følelsen er at siden 2006 har Brasil aldri vært så klar til å bli mester, skriver O Glodo-journalisten Marcello Neves på Twitter.

– Nesten ugjennomtrengelig forsvar. Et angrep som fungerer. De var i semifinalen til det 116. minutt. Det er utrolig.