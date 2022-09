Krüger-trøbbel etter drømmeferie: – Okkuperte doen bak i flyet

HOLMENKOLLEN (VG) Simen Hegstad Krüger (29) var på en romantisk kjærlighetsferie og et deilig avbrekk fra høsthverdagens tunge trening. Men en svinebiff som egentlig ikke så «altfor luguber ut» ødela helhetsinntrykket.

TUNG FERIE-HJEMREISE: For Simen Hegstad Krüger, her avbildet under Holmenkollen skishow sist lørdag.

Hjemreisen fra Portugal for noen uker tilbake ble nemlig grusom.

– Jeg skal ikke gå i detalj. Det skal jeg spare alle for. Men jeg kan si at jeg hadde en ganske utrivelig og lite deilig hjemreise fra en knallfin ferie. Jeg okkuperte doen bak i flyet. Der holdt jeg meg hele hjemreisen, sier han og gliser av hendelsen nå i etterkant.

For han synes det var godt at kroppen var i balanse igjen. Det viste han gjennom 15 kilometer rulleskigåing under Holmenkollen skishow lørdag kveld.

Seiersmarginen på 39 og 45 sekunder ned til landslagskollegene Pål Golberg og Hans Christer Holund lar seg høre.

SEIERSPALLEN: Simen Hegstad Krüger (midten) her flankert av Pål Golberg og Hans Christer Holund etter Holmenkollen skishow lørdag.

Holund, som er klubb- og landslagskompis med Krüger, hadde naturligvis registrert hva som hadde skjedd for ikke altfor lenge siden.

– Det er jo alles mareritt, det. Å sette seg på et fly og kjenne at det rumler i magen..., sier han og lar setningen henge i luften mens han smiler.

Så legger han mer seriøst til:

– Han vinner overlegent. Får han corona eller magesjau, så presterer han likevel. Han er unik, sier han.

Det hadde han nok ikke Krüger sett for seg for noen uker siden.

Lyn-løperen var blant annet ikke med på siste landslagssamling på Sjusjøen. Grunnen som ble oppgitt var at han hadde blitt syk etter ferie.

Det kunne høres ut som en bagatell.

Men det var det altså ikke for Krüger som forteller at han ble matforgiftet. Han sier det er snakk om en svinebiff på en restaurant der maten ikke så altfor luguber ut.

– Det var heldigvis ikke et fullt fly. Jeg fikk en treseter alene bak ved doen der. Jeg får beklage til besetningen på flyet, men da hadde jeg mest fokus på meg selv, sier han – og røper tankene som kvernet gjennom hodet på det tidspunktet:

– Jeg ville bare hjem. Jeg prøvde å lukke øynene og holde ut. Det er kanskje ett av de stedene man helst ikke vil være når det der skjer.

Han takker kjæresten Kristine Ringsjø Tufte for at de i det hele tatt kom seg hjem. Det tror han ikke han hadde klart uten hennes hjelp.

Han droppet altså landslagssamling. Etter hvert kom han seg i gang på hjemmebane. Krüger slår fast at han er «back in business» med seieren i rulleskirennet lørdag.

– Jeg legger ikke all verdens i resultatet her. Men at kroppen svarer og jeg gjør et godt løp, det er gode ting å ta med seg.

Distansetrener Eirik Myhr Nossum mener det er lett å bli blendet av Krügers maktdemonstrasjon lørdag. Han påpeker at eleven trolig er best i verden på en 15 kilometer enkeltstart og hadde ting å plukke på.

Men basert på matforgiftningen likte Nossum det han så.

– Han har vært flink og konservativ siste tiden. Han har ikke hastet seg tilbake. Han kunne i teorien vært med på samling, men vi valgte der trygge kortet og ta det med ro. Dermed har han ikke trent like mye som de andre nå. Det har nok også resultert i et overskudd for Simen, sier Nossum.