Carlsens «trener»: – En overraskende avgjørelse

Magnus Carlsens nære støttespiller Peter Heine Nielsen er overrasket over at den norske superstjernen ikke uttalte seg etter mandagens sjakkdrama.

Peter Heine Nielsen (til v.) er litt overrasket over at Magnus Carlsen ikke har uttalt seg om sjakkdramaet ennå.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Magnus Carlsen rystet sjakkverden da han tapte mot amerikanske Hans Niemann med vilje etter få sekunder.

– Det kom ikke som en overraskelse på meg, la oss si det sånn. Men jeg er ansatt av Magnus og jeg tenker det er viktig å respektere det han sier til meg privat, sier Heine Nielsen til Chess24.

Den danske stormesteren, omtalt som Carlsens trener, er imidlertid forundret over at nordmannen så langt ikke har uttalt seg om at han trakk seg fra kampen mot Niemann.

– Det var til en viss grad en overraskende avgjørelse for meg også, men jeg respekterer også hans valg om å ikke snakke om det. Hvis noen fra «Team Magnus» skal snakke om det, så bør det åpenbart være Magnus, sier Heine Nielsen.

Bakgrunnen for disputten mellom Carlsen og Niemann er at nordmannen nylig trakk seg fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter å ha tapt for nettopp Niemann. I etterkant har det sirkulert hissige rykter om at årsaken var juks fra amerikanerens side, noe Niemann bestemt har avvist. Niemann har imidlertid erkjent at han har jukset i onlinekamper da han var yngre.

Heine Nielsen mener juksing i sjakk bør bli undersøkt nærmere.

– Det er et stort problem i den forstand at vi ikke vet om det er utbredt eller hvor utbredt det er, og at vi ikke vet om vi er kapable til å oppdage det eller ikke, sier han.

Carlsen leder Champions Chess Tour før de siste tre innledende rundene onsdag.

Fakta Slik ligger det an i turneringen etter tre dager Det er spilt totalt 12 av 15 partier i de innledende rundene. Den siste innledende dagen spilles på onsdag, før blir kvartfinaler fra torsdag 22. september. Finalen spilles 24. og 25. september. Hans Niemann og Magnus Carlsen kan potensielt møte hverandre igjen senere i turneringen. Magnus Carlsen – 25 poeng Arjun Erigaisi – 24 poeng Quang Liem Le – 20 poeng Praggnanandhaa – 19 poeng Vincent Keymer – 19 poeng Jan-Krzysztof Duda – 19 poeng Hans Niemann – 18 poeng Anish Giri – 16 poeng Cristopher Woojin Yoo – 15 poeng Vasyl Ivantsjuk – 15 poeng Radoslaw Wojtaszek – 15 poeng David Navara – 14 poeng Levon Aronian – 14 poeng Ivan Saric – 10 poeng B. Adhiban – 8 poeng Boris Gelfand – 7 poeng De åtte beste går videre til kvartfinalene. Les mer