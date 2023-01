Idretten snur: Stopper strømming av ungdomsidrett

Norsk idrett hever inntil videre aldersgrensen fra 13 til 18 år for strømming av breddeidrett.

Norges Fotballforbund, her ved president Lise Klaveness, var blant de seks forbundene som inngikk avtale med Harald Strømme og MyGame.

Fredag ble det besluttet det besluttet å sette en midlertidig stopper for strømming av idrettsutøvere under 18 år.

Den siste måneden har VG belyst saker som at en 12-åring ble filmet i en slåsskamp, mens et håndballag ble filmet på trening uten at de selv visste det.

Reaksjonene mot idrettens avtale med MyGame har vært til dels voldsomme.

MyGame er delvis eid av TV 2 og Amedia, og tar 80 prosent av den summen brukerne betaler for å se breddeidrettskamper. Det lokale idrettslaget sitter igjen med 20 prosent.

– Vi, og flere, mener det er tid for å ta en fot i bakken der vi ser på tilsiktede og utilsiktede konsekvenser, skriver president i Norges Volleyballforbund, Eirik Sørdahl i en SMS til VG.

Sørdahl opplyser at det fredag har vært møter mellom fem særforbund om den omstridte avtalen om strømming av breddeidrett. Volleyballforbundet hadde eget styremøte, og deltok ikke i møtet med de andre særforbundene.

Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. I 2022 ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. Den nedre aldersgrensen har vært på 13 år frem til 13. januar. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 %), Amedia (20 %) og MyGame Group AS (51 %). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne.

Hendelsene har blitt filmet av MyGame-kameraer som strømmer bredde – og ungdomsidrett til tjenesten TV 2 Play.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har uttalt til VG at hun forstår opprøret mot MyGame og at hun støtter en 18-årsgrense.

«Samtidig er det viktig å huske hvilke utfordringer strømming skal løse. Ungdomsidretten i Norge er i verdenstoppen når det kommer til frafall», svarte Lars Setsaa, administrerende direktør i MyGame, på utspillet til Toppe.

VG konfronterte MyGame med dette utspillet, men rakk aldri å publisere intervjuet før selskapet, i samråd med idretten, valgte å snu.

MyGame har inngått avtaler med seks norske særforbund og ønsker å strømme 100.000 norske kamper i året, blant annet ved hjelp av kontroversielle kameraer fra Kina.

Nedre aldersklasse skulle være 15 år, men selskapet ønsket å kunne filme spillere helt ned til 13 år.

Barneministeren, Ungdommens bystyre i Trondheim og store kommuner som Oslo, Kristiansand og Bergen ønsker seg derimot en 18-årsgrense.

Styremedlem i NIF, Marco Elsafadi, har også vært kritisk, i likhet med lederen for kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V), som har kalt bruken av kinesiske kameraer for «en skandale».