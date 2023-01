Ruud har tilbakelagt tettpakket år: – Ser fram til litt fritid

Casper Ruud har lagt bak seg et travelt år på ATP-touren. Etter Australian Open-exiten lar han februar måned være sin sesongpause.

PAUSE: Etter å ha røket ut av Australian Open, skal Casper Ruud nå ha seg en pause.

NTB, VG

Nordmannen spilte 73 kamper i ATP-sammenheng sist sesong og hadde ikke en lang julepause før årets første Grand Slam-turnering i Melbourne.

Blant annet var Snarøya-mannen med idolet Rafael Nadal på en oppvisningstour i Sør-Amerika, og han spilte en turnering i Abu Dhabi.

– Det er veldig lett å sitte her nå og si at det var feil for både meg og «Rafa», siden vi begge røk ut tidlig her, sa Ruud på pressekonferansen etter Australian Open-exiten.

24-åringen peker blant annet på marginer som ikke gikk hans vei.

– Jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke kunne ha en god Australian Open eller fått bedre resultater. Jeg tror det er tilfeldig noen ganger. Marginene er små i disse dager, sa Ruud og la til:

– Jeg ser fram til å ha litt fritid hjemme nå og gjøre meg klar for forhåpentlig nok et godt og langt år på touren.

Ruud tok seg til finalen både i Roland-Garros, US Open og ATP-finalen i 2022, i tillegg til at han tok tre triumfer på ATP 250-nivå. Neste Grand Slam-turnering er nettopp Roland-Garros i månedsskiftet mai-juni. Prestisjeturneringen i Paris spilles på grus, noe som har vært Ruuds foretrukne underlag hittil i karrieren.