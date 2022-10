Sandefjord mistet dyrebare poeng i bunnkampen: – Det blinker rødt

(Sandefjord – Sarpsborg 08 1–1) Sandefjord var på vei mot tre viktige poeng i jakten på ny eliteseriekontrakt, men Sarpsborg 08 kom tilbake og fikset uavgjort.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

To tapte poeng for Sandefjord gjør at avstanden opp til HamKam på sikker plass er tre poeng i stedet for ett med seks serierunder igjen.

– Det er kritisk. Det blinker rødt. Vi trenger poeng, sier Sandefjord-spiller Mats Haakenstad til Discovery+.

Etter en relativt sjansefattig førsteomgang smalt det i begge ender like før pause. Først for vertene ved Mohamed Ofkir.

Angriperen fikk ballen bak i feltet, og klinket til på halvvolley. Med et nydelig treff sendte Ofkir ballen i det lengste hjørnet, via stolpen og i mål.

KAMPENS FØRSTE: Mohamed Ofkir sendte Sandefjord i ledelsen.

1–0 til Sandefjord, men like etter burde det stått 1–1. Da fikk nemlig Mikkel Maigaard en gigantisk mulighet på bakerste stolpe, men selv om målet så åpent ut i det skuddet ble avfyrt var Sandefjord-keeper Jacob Storevik raskt tilbake på streken og reddet det forsøket.

Dermed kunne vertene gå i ledelsen med ledelse, men som så mange ganger denne sesongen skulle de miste den.

Det skjedde med et snaut kvarter igjen da Joachim Soltvedt slo ballen langt i bakrom, og da Sandefjord-stopper Lars Markmanrud bommet i sklitaklingen kom Gustav Engvall seg alene gjennom. Avslutningen plasserte han sikkert forbi Storevik, og sørget for at kampen endte med ett poeng til hvert lag.

– Slik kampen utviklet seg burde vi scoret flere mål. Ett poeng er surt, men det er i hvert fall ett poeng, sier Engvall til Discovery+.

UTLIGNING: Gustav Engvall satte sitt første mål for Sarpsborg 08.

Publisert Publisert: 2. oktober 2022 18:52