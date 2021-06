Meeks venn lam etter ulykke: – Skal gjøre alt for å sikre Geir Kåres fremtid

For tre dager siden gjorde Emil Weber Meek (32) seg klar til å trene sammen med Geir Kåre Cemsoylu Nyland (29). Da fikk han sjokkbeskjeden: «GK har skadet seg, han er lam». Nå fronter MMA-profilen en innsamlingsaksjon for Nyland.

STERKT MØTE: På bildet til venstre er Emil Weber Meek og Geir Kåre Cemsoylu Nyland avbildet utenfor Ullevål sykehus onsdag ettermiddag. Bildet til høyre er fra Meeks treningsleir i New Zealand før kampen mot Jake Matthews i februar 2020. Foto: Privat

– Jeg håper i første omgang å samle inn to millioner kroner. Målet er å kunne gi ham økonomisk trygghet, og vi skal gjøre alt for å sikre Geir Kåres fremtid, sier Meek til VG.

På Spleis har Meek, en av landets mest profilerte kampsportutøvere, opprettet en innsamlingsaksjon for Nyland, og etter at han skrev en meget personlig og følelsesladet tekst tirsdag ettermiddag har pengene strømmet inn. Det tok ikke mange timene før en halv million kroner var inne, og onsdag var det kommet inn over 700.000 kroner.

– Det viktigste nå blir at GK får den beste hjelpen og støtten han kan få. Jeg har hatt veldig problemer med å holde fokus de siste dagene, men jeg fant raskt ut at jeg måtte gjøre noe. I alt det triste gir det meg en veldig gnist å kunne bidra. Støtten har vært overveldende, og mye av grunnen til det er at Geir Kåre er den han er, sier Meek.

Han beskriver Nyland som «en magisk klump med glede».

– Han er en fyr som elsker livet, elsker å bevege seg og alt som har med utfordringer å gjøre. Han har berørt så mange mennesker rundt seg. Jeg har kalt ham for «lillebror» og det er ikke bare noe jeg har sagt. Jeg elsker ham som om han var mitt eget blod.

TRENINGSKAMERATER: Geir Kåre Nyland og Emil Weber Meek avbildet på trening i New Zealand i 2020. I bakgrunnen står tidligere UFC-fighter Gray Maynard og følger med. Foto: Privat

Vant NRK-reality i 2013

Det er gått tre dager siden stupeulykken ved Munch-museet på Tomtekaia i Oslo. 29 år gamle Nyland, kjent som en dyktig MMA-utøver og vinner av NRK-serien «Norges tøffeste» i 2013, skadet seg da han traff bunnen og pådro seg brudd i ryggen. Vennene som var med på badeturen skjønte at noe var galt og fikk hjulpet ham til ambulansen kom.

Nyland er nå lam fra brystet og ned, og ble operert i 12 timer natt til mandag. Onsdag ettermiddag fikk Meek endelig muligheten til å besøke Nyland på Ullevål sykehus.

– Det har vært vanskelig på grunn av coronarestriksjoner og alt. Han ble trillet ut i sengen av to sykepleiere, og hadde med moren og kjæresten. Geir Kåre grep tak i meg, og sa «eg e så redd, Emil, eg e så redd» mens tårene rant fra begge to. Jeg har aldri hørt ham si at han er redd før, forteller en tydelig preget Meek og legger til:

– Han er livredd for ikke å kunne gå igjen, og det med god grunn, sier Meek.

VG meldte om ulykken kl. 17.42 søndag kveld. På det tidspunktet hadde Meek nettopp fått den fryktelige beskjeden.

– Hvordan fikk du vite om ulykken?

– Jeg hadde avtale med GK at vi skulle trene sammen søndag kveld. På vei hjem for å skifte, så ringer en felles kamerat og er helt fra seg. Han var til stede da ulykken skjedde. «Det er ikke bra, Emil. GK har skadet seg, han er lam. Det er alvorlig», forteller Meek.

Nyland er opprinnelig fra Haugesund, men har de siste årene bodd i Oslo der han blant annet har trent sammen med UFC-fighterne Meek og Jack Hermansson på Frontline Academy i Bogstadveien. Nyland har flere ganger vært med i teamet rundt Meek når han har hatt treningsopphold i USA og New Zealand. Han har selv gått amatør- og proffkamper i MMA, og driver et eget MMA-senter i Haugesund.

– Dette blir en tøffere kamp for Geir Kåre enn noen andre av oss har hatt. Vi skal gjøre det vi kan for å støtte ham, sønnen hans og de nærmeste rundt ham, sier Meek som selv ble far til Atlas i fjor sommer.

Geir Kåre Cemsoylu Nyland avbildet sammen med søsteren Zekiye Nyland i forbindelse med en VG-reportasje i 2016. Foto: Annemor Larsen, VG

Familien: – Evig takknemlig

Søsteren Zekiye Nyland skriver følgende til VG om hvordan støtten oppleves:

«Vi er overveldet. Vi får meldinger fra alle kanter. Fra venner og bekjente, men også folk som ikke kjenner oss. De tilbyr husly, mat, transport, handlehjelp – hva som helst. Vi har fått mat levert på døren, middag, lunsj og frokost. Næringsrik mat som vi tar med oss til GK på sykehuset.

De nærmeste vennene hans har allerede satt i gang innsamling med tanke på å hjelpe ham økonomisk, og de ser etter løsninger på hvordan de kan hjelpe ham å leve et fullverdig liv.

Kjærligheten og omsorgen vi opplever nå er helt avgjørende for veien videre for GK. Familien er evig takknemlig, vi har ikke ord for hvor glade vi er for den hæren av solide venner han har. GK lever nå med et kritisk, mørkt syn på livet. All denne støtten og kjærligheten gir ham øyeblikk med håp og lys for fremtiden.»

