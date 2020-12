Pappa Ødegaard og Tegstrøm trenere i Sandefjord

Hans Erik Ødegaard (46) og Andreas Tegström (41) er ansatt som nye hovedtrenere i fotballklubben Sandefjord.

NY SANDEFJORD-TRENER: Hans Erik Ødegaard. Foto: Line Møller

Duoen erstatter Martí Cifuentes, som i romjulen ble trener i den danske fotballklubben AaB.

Det ble klart på en pressekonferanse i Sandefjord onsdag, sendt på Sandefjord Fotballs Facebook-sider.

Hans Erik Ødegaard var sist trener for Strømsgodsets G19-lag og har tidligere jobbet som assistenttrener under Vegard Hansen i Mjøndalen (2009–2014).

I tillegg var han trener i Real Madrids ungdomssystem da sønnen Martin Ødegaard først signerte for klubben.

– Jeg takker for tilliten. Jeg har lenge ønsket å drive med fotball på heltid. Det har ikke vært mulig på grunn av jobb, men det er det nå. Sandefjord er en perfekt klubb for meg. Jeg har selv spilt her, og det er mange av de samme folkene her nå, det er et kvalitetstegn, sier Hans Erik Ødegaard på pressekonferansen.

– Det er ikke helt heldig at så mange spillere går ut av kontrakt på en gang. Men vi håper å få med videre mange av dem. Vi presenterer opplegget for dem i disse dager. Så håper vi at de liker det de hører og blir med videre, fortsetter Ødegaard.

Svenske Andreas Tegström spilte blant annet i Sandefjord i en lang aktiv karriere, som i Norge også inkluderte Fredrikstad og Hønefoss. Han og Ødegaard spilte sammen i Sandefjord i flere sesonger fra 2005.

TILBAKE: Anders Tegstrøm som Sandefjord-spiller i 2006. Her i aksjon mot Stabæk. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

– Hans Erik og Andreas er navn som lenge har vært med i en prosess, sier Sandefjord-direktør Espen Bugge Pettersen på pressekonferansen.

– Vi er veldig fornøyd med å få denne konstellasjonen på plass. Vi tror de utfyller hverandre, både faglig sett og personlighetsmessig, og de kjenner klubben godt, sier Bugge Pettersen.

Sandefjord sikret ny Eliteserie-kontrakt et par runder før slutt. Klubben endte til slutt på 11. plass i ligaen.

