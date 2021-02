Eckhoff hylles av kjæresten etter gullet: – Blir rørt

POKLJUKA (VG) Hun kjempet med blinkene på standplass og så med tårene. Tiril Eckhoff (30) hadde mange å takke da hun endelig tok et individuelt VM-gull igjen.

TRAFF BLINK: Tiril Eckhoff titter bort på kjæresten Ånund Lid Byggland (t.h.) under VM i Östersund for to år siden. Foto: Jostein Magnussen/VG

Det forrige kom under VM på hjemmebane i Kollen i 2016. Lørdag sto hun øverst på pallen igjen. I 15. forsøk ble det endelig et nytt gull.

Det skjedde ikke uten dramatikk. Sjelden har hun kjempet så lenge med å få ned de 10 blinkene.

– Jeg måtte ha meg to små blå Frydenlund underveis, så kan det hende at det blir to til i løpet av kvelden, sier kjæresten Ånund Lid Byggland, som fulgte VM-sprinten foran TV-skjermen hjemme i Norge.

Han var også den første som ble nevnt i «takketalen» til Eckhoff etter det som også var hennes 20. seier i verdenscupen.

– Det er jo selvfølgelig kjæresten min Ånund – som står i det her hele tiden, sier Eckhoff til VG og peker på sine egne tårer.

– Det var nervepirrende. Jeg satt hjemme og så på, og det var bra det ikke var overvåkning i stuen, for å si det sånn, sier Ånund Lid Byggland til VG.

– Man blir rørt. Skiskyting er en brutal idrett med små marginer, da er det ekstra fint når det lykkes. Det er veldig fortjent og moro at hun fikk det til, og ekstra artig etter at det ikke gikk så bra i fjor. I dag kom hun seg på ballen og leverte, fortsetter han.

Eckhoff var den største forhåndsfavoritten før lørdagens sprint i Pokljuka, og innfridde forventningene. Slik gikk det ikke i italienske Anterselva for ett år siden. Da endte hun helt nede på 59. plass på samme distanse. Dit kom hun som den største gullfavoritten etter å ha vunnet seks av 12 verdenscuprenn.

– Hun fikk et slag i trynet i fjor. Hun har hatt en like god sesong i år og var like stor favoritt – da sniker det seg inn tanker om at det samme kan skje igjen. Slik tror jeg det er for alle toppidrettsutøvere, men hun har klart å sortere de tankene. Alle som har vært favoritter har opplevd å mislykkes, da er det enorm forskjell kontra fjoråret når det lykkes nå, sier samboer Byggland.

Nå har han troen på at samboeren vil fortsette å levere videre i mesterskapet. To gull av to mulige gjør noe med det ekstreme presset.

– Uten at jeg har vært i noen mesterskap tror jeg at man kan senke skuldrene litt når man står med to gull. Jeg vet at hun er så proff at hun kommer til å klare å nullstille seg.

Og etter at Ånund var takket med klump i halsen, kom det noen navn til som hadde en andel i det som ble hennes åttende VM-gull når man tar med stafettene.

– Også er det Arne (Jørstad Riise, psykolog i Olympiatoppen) som har hjulpet meg og hodet mitt veldig de siste dagene. Og det er mange rundt. Familien selvfølgelig. Berit (Nordstrand) og Vegard (Støten, sponsoransvarlig). De er et team for seg selv. Det er så mange, også har du alle de som backer meg i tykt og tynt, sier Eckhoff som også tok seg tid til å feire med litt alkoholfri champagne utenfor utøverhotellet noen kilometer fra stadion hvor hun vant for første gang.

Pokljuka er et av de stedene hun aldri har lyktes å vinne – før lørdag. Og da var det ikke så rart at venninnene var i 120.

– Jeg er utrolig stolt over Tiril i dag som skyter 10 treff og var innstilt på å revansjere fjoråret i dette VM. En ting er å tenke den tanken og sette seg det som et mål. Det er noe helt annet å gjennomføre det på første distanse. Det er helt rått, fastslår Ingrid Landmark Tandrevold.

VM-dronningen fra i fjor, Marte Olsbu Røiseland, er «skikkelig imponert»:

– Tiril har vært fantastisk i år og nå får hun det også til i VM. Det er veldig fortjent.

PS! Tiril Eckhoff leder verdenscupen sammenlagt med 677 poeng. Marte Olsbu Røiseland følger nærmest med 663 og svenske Hanna Öberg (647) er på tredjeplass.

