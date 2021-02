Tandrevold om hjerteproblemene: – Negativt om jeg skal være redd

POKLJUKA (VG) Ingrid Landmark Tandrevold (24) fortalte i januar at hun fikk hjerteflimmer etter å ha kollapset under et renn i Oberhof. Før VM har hun sjekket hjertet igjen.

KLAR: Ingrid Landmark Tandrevold på pressetreff før VM-sprinten. Foto: Jostein Magnussen / VG

– Jeg tror det påvirker meg negativt om jeg skal være redd for det, så jeg prøver å unngå det, forteller Ingrid Landmark Tandrevold til VG.

Hun og resten av skiskytterne som skal gå sprint i VM møter VG og resten av de norske mediene utenfor utøverhotellet i slovenske Pokljuka.

En måned før VM kollapset Tandrevold på en sprint i tyske Oberhof. I etterkant fortalte hun i en pressemelding at hun hadde fått hjerteflimmer.

I etterkant har hun sjekket hjerteproblemene igjen.

– Jeg har sjekket opp hjertet nå i ettertid, ja. Vi trodde det var flimmer, men man kan ikke si det uten å ha målt det underveis med en EKG-måling. Men jeg har i hvert fall klarert hjertet nå og vet at det er helt trygt å stå på startstreken. Det er jeg veldig glad for, sier Tandrevold.

Hun forteller at hun ikke har gjort så mye annerledes etter kollapsen i Oberhof.

– Nei, jeg har egentlig ikke tatt noen store grep i måten å trene på.

Nå ser hun frem til å komme i gang med VM.

– Man kjenner det litt ekstra på kroppen og hodet og alt, og jeg har ikke funnet noen svar ennå. Jeg tror ikke jeg har fasiten på hvordan det blir før vi er i mål, sier hun og fortsetter:

– Jeg har satt veldig høye forventninger til meg selv gjennom hele sesongen i år, og føler at jeg ikke helt har klart å få ut det jeg er god for. Inn mot VM prøver jeg derfor å bare ha fokus på gjennomføringen.

Kvinnens VM-sprint i Pokljuka er lørdag 14.30. Herrenes sprint er fredag til samme tid.

