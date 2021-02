Katastrofehull ødela for Hovland: Gjorde kvadrupel bogey på siste hull

Viktor Hovland (23) var på vei mot en superrunde under World Golf Championship-turneringen i Florida, men ble hardt straffet på rundens siste hull.

SLET PÅ SISTE HULL: Viktor Hovland. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Alle spillerne er ikke ferdige med den andre runden. Saken oppdateres!

Hovland kom seg under par på åpningsrunden med tre strake birdier avslutningsvis og tok med seg den gode avslutningen til den andre runden av storturneringen World Golf Championship-Workday Championship at The Concession.

Etter en par på nordmannens første hull for dagen, gjorde han intet mindre enn fem birdier på rad. Det er første gang Hovland har klart det på PGA-touren.

Hovland hadde flere gode birdiemuligheter videre, men måtte vente til hull 7 – Hovlands 16. hull for dagen – før han kunne notere seg for en ny birdie. Hovlands syvende birdie fulgte på hullet etter, men det ble en dårlig avslutning for nordmannen på hans siste hull for dagen.

Hovland toppet innspillet fra fairwaybunkeren langt over greenen og ble liggende midt inne i noen busker. Hovland diskuterte sammen med caddie Shay Knight hvorvidt han skulle ta et straffeslag og droppe seg til en bedre posisjon, men Hovland valgte å slå ballen slik den lå. Nordmannen fikk god ballkontakt, men slo seg langt over greenen og over i greenbunkeren.

Der var han igjen uheldig og ble liggende helt oppe i bunkerkanten og slo seg over greenen igjen og ned i buskene. Hovland valgte da å ta ett straffeslag og fikk droppet, men ble for kort med chippen og måtte se at ballen rant ned bakken igjen. Med det syvende slaget kom han seg inn på greenen og satte putten for det som ble en kvadrupel bogey – fire slag over hullets par.

Hovland gikk da runden tre slag under par og er fire slag under par for turneringen og på en foreløpig delt 15. plass, syv slag bak teten.

Hovland har vært i strålende form de siste ukene. Nordmannen vant for andre gang på PGA-touren i desember under Mayakoba Golf Classic og avsluttet 2020 med en tredjeplass i Dubai. Etter en litt treg start på Hawaii på nyåret, har Hovland blitt nummer to, seks og fem i de siste tre turneringene han har spilt.

Les også Hovland smigret av Ryder Cup-kaptein: – Sykt å se fremgangen min

Fakta Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Les mer

Kun 72 spillere er med i turneringen, hvor hele 47 av de 50 best rangerte spillerne i verden deltar. Turneringen skulle opprinnelig bli spilt i Mexico, men er flyttet til Florida på grunn av coronaviruset.

Parallelt med WGC-turneringen spilles også Puerto Rico Open – en turnering Hovland vant i fjor og hvor Kristoffer Ventura i år forsvarer den norske æren.

Ventura har slitt med formen de siste ukene og har misset cuten i syv av de siste åtte turneringene, men kom seg videre til helgespillet i Puerto Rico. Nordmannen avsluttet fredagens runde tre slag under par på de siste seks hullene og gikk dermed runden på ett slag under par. Ventura er med det tre slag under par for turneringen og ligger på en delt 38. plass. Alle spillerne er ikke ferdig med runden.

Publisert Publisert: 26. februar 2021 22:50