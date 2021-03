Norske VM-håp: Nye triks med ny giga-airbag

Marcus Kleveland (21) og Birk Ruud (20) er vant til å rage høyt på resultatlistene internasjonalt. Denne gigantmadrassen vil sørge for at Norges snowboard- og freeski-stjerner kommer til å sveve enda høyere frem mot OL neste år.

– Fordelen er at vi kan prøve på alt mulig av triks, med mye mindre risiko for skade. På et stort hopp tør du prøve triks du ikke tør på vanlig snø, sier Marcus Kleveland til VG.

Lørdag reiste han til VM i Aspen i Colorado. For fem uker siden vant han X Games-gull i Big Air samme sted, tre og fire år etter at han vant X Games-gullene i slopestyle der. Så å si uten å ha hatt airbagen – «gigantmadrassen» – som hjelpemiddel i forberedelsene.

I motsetning til konkurrentene fra Japan, som har hatt airbagen de siste fem årene, Canada, USA, Østerrike, Sverige, Finland ...

IKKE SNØ: Marcus Kleveland før han går inn for landing i airbagen - eller gigantmadrassen - som er større enn en håndballbane. Bildet er tatt for noen dager siden i Trysil, der det etterlengtede «verktøyet» nå har funnet sin faste plass i Norge. Foto: Matias Fosso/Brettforbundet

Silje Norendal (27), som har lagt opp og venter barn med sin ishockeyspillende forlovede Alexander Bonsaksen, snakket om konkurrentenes bruk av airbagen i et intervju med VG foran OL for tre år siden.

– Vi er omtrent sist ut med en slik bag, forteller brettforbundets sportssjef for snowboard, Per Iver Grimsrud.

Fakta Norges VM-deltakere ski og snowboard VM for snowboard og freeski i regi av Det internasjonale skiforbundet FIS skulle opprinnelig ha gått i Kina (prøve-OL), deretter Calgary - da kineserne måtte avlyse – før det i siste liten ble besluttet arrangert i Aspen i Colorado 10.-16. mars. Aspen arrangerer også to verdenscuper i snowboard og freeski etter VM, før verdenscupen avsluttes i sveitsiske Silvaplana i slutten av mars måned. Snowboardutøvere til VM: Marcus Kleveland, Markus Olimstad (inn for skadete Mons Røisland), Torgeir Bergrem, Ståle Sandbech og Hanne Eilertsen. Freeskiutøvere til VM: Birk Ruud, Ferdinand Dahl, Christian Nummedal, Sebastian Schjerve og Sandra Eie. Les mer

– Tiril (Sjåstad Christiansen) og Johanne (Killi) var i Canada og trente med airbag før OL i 2018, og så gjorde vi det litt i Østerrike foran verdenscupåpningen i november – da vi hadde tre norske på pallen (Christian Nummedal og Johanne Killi (2. plass) Ferdinand Dahl (3. plass), svarer Grimsruds sportssjefkollega for freeski, Christoffer Schach, på spørsmål om i hvilken grad hans skiakrobater har benyttet airbag – før den nå er på plass i Norge.

VM-KLAR: Birk Ruud, her under X Games på Hafjell tidlig i mars i fjor. Foto: Geir Olsen, NTB SCANPIX

«Madrassen» av såkalt olympisk størrelse i Trysil er med målene 22x50 meter litt større enn en håndballbane og nesten like stor som en ishockeybane. Pris: Rundt 2,5 millioner kroner, finansiert av skiforbundets freeski-gren og brettforbundets snowboardere - og en øremerket bevilgning fra Olympiatoppen.

– Personlig skulle jeg ønske at ingen kunne bruke airbag. Men når alle har det, er det blitt «vinn eller forsvinn» med dem. Vi har et solid landslag allerede. Når vi nå får den, vil vi være oppe å nikke. Den vil være alfa og omega for oss fremover, sier Mons Røisland (24).

For noen dager var han uheldig og pådro seg en ankelskade etter et hopp i Trysil. X Games-sølv- og bronsevinneren fra Aspen for fem uker siden mister dermed VM neste uke.

– Kjørerne våre har vært skeptiske. De har helst villet lære seg triksene på snø. De har vært redd for å miste troverdigheten når det gjelder å lære seg triks, forklarer snowboardsportssjef Per Iver Grimsrud.

Christoffer Schach understreker at det er viktig for unge utøvere å lære seg «basis» før de kaster seg ut i airbaggen.

– Formålet er å bruke den som er verktøy, slik utholdenhetsutøvere bruker trening i høyden. Brukt riktig, er den kjempebra. Brukt feil, vil du kanskje mangle grunnleggende ferdigheter. Utøverne i toppsjiktet kan terpe detaljer, yngre utøvere kan bryte barrierer ved å bruke den, forklarer Christoffer Schach.

