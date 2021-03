Legger press på Dortmund og UEFA: Jobber «døgnet rundt» for å få Haaland klar

Tyske spillere i Premier League slipper innreisekarantene i forbindelse med den kommende landslagspausen. Det gir Ståle Solbakken, Lise Klaveness og Norges Fotballforbund håp om å få med Erling Braut Haaland til kampen mot Gibraltar.

FORTSATT AKTUELL? NFF jobber nå på spreng med å få Erling Braut Haaland klar til kampen mot Gibraltar 24. mars. Foto: INA FASSBENDER / X01348

VG har tidligere skrevet at Ståle Solbakken trolig må klare seg uten den norske storscoreren i sin aller første kamp som norsk landslagssjef. Dette på grunn av at Gibraltar regnes som et britisk oversjøisk område.

I praksis betyr det at Haaland vil måtte gå i karantene etter landslagssamlingen, og dermed mistet flere kamper for et Borussia Dortmund som kjemper om Champions League-plass i Bundesliga, triumf i den tyske cupen og skal ut i Champions League-kvartfinale.

Tyskland har strenge regler for innreise. Hverken Manchester City eller Liverpool har i forbindelse med sine Champions League-kamper mot henholdsvis Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig fått spille kamper på noen av lagenes baner.

Samtlige har blitt spilt på nøytral grunn i Ungarn.

Har fått Haaland-håp

Men torsdag opplyste det tyske fotballforbundet (DFB) i en pressemelding at helsemyndighetene i Duisburg har innvilget unntak for tyske spillere i engelske Premier League: De får reise inn i Tyskland uten å måtte gå i karantene ettersom de reiser inn av «profesjonelle årsaker».

Tyskland skal spille sine hjemmekamper i Duisburg, som ligger i Nordrhein-Westfalen-regionen – samme region som Borussia Dortmund holder til i. Det er nettopp dette unntaket som gir NFF håp om å få med Erling Braut Haaland til kampen mot Gibraltar.

Ståle Solbakken mener dette unntaket burde gi Haaland muligheten til å bli med til Gibraltar.

– Bør jo gjøre det ... Ikke fått noe bekreftet ene eller andre veien, skriver han.

På spørsmål om de jobber med å få Dortmund-stjernen med, svarer han:

– Døgnet rundt.

– Vi presser på

Toppfotballsjef i NFF, Lise Klaveness, forteller at de nå legger press på både klubb og det europeiske fotballforbundet for å få med Haaland.

– Vi har foreløpig ikke fått unntak fra karantene for Haaland i forbindelse med Gibraltar-kamp. Vi presser på overfor klubb og UEFA da vi mener det ikke er grunn til å nekte Haaland unntak for å spille i Gibraltar, all den tid tyske landslagsspillere fra Premier League innvilges unntak ved innreise i samme føderale stat som Borussia Dortmund ligger i, skriver Lise Klaveness i en SMS til VG.

Hun henviser også til de lave smittetallene i Gibraltar og faktum at Gibraltar er den første nasjonen i verden til å vaksinere hele den voksne befolkningen.

Klaveness sier at dette unntaket utelukkende vil gagne Haaland på grunn av regionen han er bosatt og jobber i. Dermed vil ikke dette unntaket hjelpe de andre norske landslagsspillerne i Tyskland, som Alexander Sørloth, Mats Møller Dæhli, Rune Almenning Jarstein og Julian Ryerson.

– Hvor sannsynlig er det at dere får med Haaland til kampen mot Gibraltar?

– Kan ikke vurdere sannsynlighet. Per nå har vi ikke unntak, og må ta høyde for å spille uten ham. Men vi har ikke gitt opp, jobber videre, svarer Klaveness.

– Hvor lenge før avreise må dere ha en avklaring?

– Det har jo sin naturlige begrensning, men vi jobber på noen dager til, sier Klaveness.

24. mars skal Norge møte Gibraltar til det som blir Ståle Solbakkens første kamp som Norge-sjef.

