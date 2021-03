Kristoff måtte vrake suksessformelen: – Vinner jeg i år, blir den vraket for alltid

Alexander Kristoff (33) har lave forventninger inn mot lørdagens Milan-Sanremo, sesongens første store mål.

STERKT LAG: Alexander Kristoff er i spissen av et UAE Team Emirates-lag med blant andre Matteo Trentin, Fernando Gaviria og Davide Formolo inn på lørdagens Milano-Sanremo. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Til den italienske sykkelklassikeren, hvor Kristoff har seks plasseringer blant de åtte beste fra de siste åtte utgavene, har nordmannen hatt en klar oppskrift. Først gjennom etapperittet Paris-Nice og så en god treningsuke med en innlagt syvtimersøkt for å være klar til proffsyklistenes lengste ritt (298 kilometer).

Sykdom har gjort at det ikke ble slik i år. Kristoff kom inn med magesykdom i Paris-Nice, men ble frisk underveis. Så ble han igjen småsyk med en forkjølelse i etterkant av rittet.

– Det er ingen krise, men normalt sett har jeg kjørt en syvtimerstur i uken før Sanremo. Den måtte jeg droppe. Jeg tenkte det var bedre å ikke kjøre meg helt i senk med tanke på forkjølelsen, sier en lett hostende Kristoff til VG.

– Så du har vraket suksessformelen i år?

– Jeg har vraket den i år. Så får vi se, hvis jeg vinner i år, blir den vraket for alltid, sier han muntert inn mot lørdagens ritt.

Kristoffs rekke med topp 10-plasseringer ble brutt i 2019, da han vant spurten i gruppe to om 14.-plassen. 2020 ble et spesielt år for de fleste av oss og det italienske rittet ble flyttet fra mars til august. Der var Kristoff langt unna sitt beste og falt av allerede opp Cipressa, den første av de to avgjørende bakkene mot slutten av rittet.

– Jeg følte meg ikke helt klar i fjor. Jeg skal være bedre rustet i år, men igjen har jeg færre ritt i beina enn andre år, sier han med henvisning til at de tre første rittene han skulle kjøre denne sesongen alle ble utsatt/avlyst.

– Slik er det for mange, men jeg føler noen er bedre til å komme seg i rittform på trening. Jeg trenger rittene i beina for å være i toppslag, sier han.

Selv om han står uten de fremste topplasseringene så langt, kom han ut av Paris-Nice med en god følelse etter å ha vært ganske bra med på den kuperte etappen den siste dagen.

– Det var litt oppløftende at jeg ikke var for langt bak, men om det holder mot Mathieu van der Poel og de guttene ... De har vært på et annet nivå. Jeg føler ikke jeg har noe favorittstempel å forsvare. Jeg kan egentlig bare overraske positivt med tanke på resultat, mener nordmannen.

En annen som har latt seg imponere av ryttere som Van der Poel, Wout van Aert og Julian Alaphilippe er Edvald Boasson-Hagen. Sammen med Kristoff og hans lagkamerat Sven Erik Bystrøm, utgjør de den norske trioen i rittet etter at Amund Grøndahl Jansen måtte stå over etter en forkjølelse.

Boasson-Hagen har selv slitt med å kjøre inn de fremste resultatene så langt i år, i det som er hans første sesong for franske Total Direct Energie.

– Det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det er. Jeg følte jeg mistet litt trening etter velten i Bessèges og fikk ikke gjennomført hva jeg skulle, sier han til VG, og er klar på at han håper formtoppen slår inn i Paris-Roubaix om tre uker.

Så langt trives han også i det nye laget.

– Jeg føler meg godt tatt imot. Det er godt organisert og ting er på stell. Det går jo mye i fransk, men det er jo naturlig, sier han.

