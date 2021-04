10.-klassing vil bli Stabæks Neymar: – Jeg vil lage kaos

BEKKESTUA (VG) Forrige lørdag fylte Antonio Nusa 16 år. Dagen etterpå scoret supertalentet i sin første treningskamp for Stabæk. Nå varsler trener Jan Jönsson (60) spilletid i Eliteserien.

TALENTFULL: Antonio Nusa avbildet etter trening med Stabæk ved Nadderud stadion. Foto: Joachim Baardsen, VG

10.-klassingen har også selv ambisjonen klar foran kommende møter med lag som Bodø/Glimt, Molde og Rosenborg denne sesongen.

– Jeg vil lage kaos i forsvaret til motstanderne. Jeg må jo prøve på det, forteller Antonio Eromonsele Nordby Nusa til VG og gliser.

Det er bare til å merke seg navnet. Den siste tiden har den fotrappe kantspilleren byttet ut skole hjemme i Langhus med treninger for Stabæks A-lag – tre mil unna klassekameratene.

– Kompisene mine er litt misunnelige på meg for at jeg får være her, trene og spille kamper, men det går bra, forteller han og smiler.

STORE AMBISJONER: Nusa ønsker å «lage kaos» for motstanderne fremover. Foto: Joachim Baardsen, VG

Neymar er forbildet

Stabæk har allerede sikret seg juvelens underskrift på en kontrakt som skal holde talentet hos bæringene i tiden som kommer. Agenten Atta Aneke har også fått på plass en avtale med den svært talentfulle karen.

Den siste tiden har Nusa vist seg frem på A-laget for første gang, etter å ha spilt for G14-, G16- og juniorlaget de tre siste sesongene.

Den muligheten har Nusa tatt vare på. Mot Sarpsborg 08 kom unggutten inn fra benken i pausen på stillingen 0–2 og bidro til å snu kampbildet for Stabæk i debuten. Scoringen holdt høy klasse.

– Jeg klarte egentlig ikke å forstå at jeg hadde scoret først, men etterpå ble jeg veldig glad. Vi lå under 2-0, så det var bra for laget. Jeg føler jeg fikk vist hva jeg kan by på. Det var veldig bra. Jeg ønsker å hjelpe laget og kanskje komme inn noen ganger denne sesongen for å bidra med det jeg kan. Jeg gleder meg, forteller Nusa, som ser opp til en brasiliansk Paris Saint-Germain-stjerne.

– Neymar. Neymar er forbildet mitt. Han lager jo kaos overalt på banen og er en dribletype, som jeg er. Han er jo en av de beste i verden.

FORBILDE: Neymar blir sett opp til av Nusa. Foto: David Vincent, AP

Lagkamerat og Stabæk-forsvarer Mats Solheim har fått testet seg i én-mot-én-situasjoner mot Nusa den siste perioden. Han ser paralleller mellom unggutten og Neymar.

– Jeg kan se likheter med tanke på bevegelser og hvordan han bruker ballen. Det er fortsatt et lite nivå opp, men han kan komme dit, sier Solheim til VG og smiler, før han fortsetter.

– Antonio har et stort potensial. Han er en ydmyk fyr som jobber hardt. Han scoret sist. Det var nok veldig kult for ham. Han har allerede ferdigheter som er bedre enn mine. Jeg tror han kan nå veldig langt hvis han jobber hardt og står på fremover.

FORNØYD: Stabæk-trener Jan Jönsson liker det han har sett av Nusa så langt. Foto: Joachim Baardsen, VG

Sjefen varsler tillit i år

Ifølge trener Jan Jönsson kan Fotball-Norge se mye av 16-åringen allerede denne sesongen, som for Stabæks del starter hjemme mot Odd 16. mai.

– Antonio er veldig fin, da. Han har vært med oss noen uker. Hva sier man? Er det ungdomsskolen det heter i Norge? Han er ikke ferdig med den enda, men han gjør det likevel bra på treningene her. Han var også positiv i Sarpsborg-matchen, sier Jönsson og smiler.

– Antonio sier han ønsker å lage kaos allerede i år. Hvilken rolle kan han få for deg i Stabæk denne sesongen?

– Ja, men han kan fort få spilletid. Han kan få motstanderne i ubalanse. Så skal han vokse, utvikle fysikken, spise og sove godt, men han ser bra ut.

– Hva gjør ham så spesiell, siden du har tatt ham med på A-laget allerede nå?

– Han har en bra spilleforståelse. Han utnytter sine tekniske kvaliteter. Iblant blir den typen spillere, som gjerne tar noen ekstra touch, omstendelige, men han gjør det effektivt. Han har bra balanse og teknikk.

