Glenn Solbergs Sverige tapte VM-finalen: – Jeg er utrolig stolt

(Danmark – Sverige 26–24) Danmark gjentok bragden fra 2019, og tok sitt andre strake VM-gull. Glenn Solbergs Sverige må ta til takke med sølv etter et sterkt mesterskap.

VERDENSMESTER: Danmark var sterkest i finalen mot Sverige. Foto: KHALED ELFIQI / EPA

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Både Danmark og Sverige tok seg videre i håndball-VM som vinnere av både gruppespillet og hovedrunden. Danskene ryddet Egypt og Spania av veien i kvartfinalen og semifinalen, mens svenskene gjorde jobben mot Qatar og Frankrike.

Dermed var det duket for tidenes første VM-finale mellom de to skandinaviske naboene. Der var det danskene som gikk seirende ut.

– Dette betyr svært mye. Vi fant frem krefter vi ikke visste at vi hadde. Vi spilte disiplinert. Når det virkelig gjelder, kommer Jacob Holm inn og avgjør det. Det var en fantastisk laginnsats. Veldig deilig, sier en av kampens store spillere, Niklas Landin, til dansk TV 2.

Les også Mikkel Hansen ut mot netthetserne: – Ikke mange tør ansikt-til-ansikt

For Norge og trener Christian Berge sa det stopp i kvartfinalen, men det var likevel en norsk representant i finalen: Sveriges trener Glenn Solberg. Selv uten flere av landets største stjerner, har nordmannen ledet svenskene til finale i hans første VM som deres trener.

– Jeg synes vi har muligheten til å vinne i dag. Vi spiller en god kamp og kjemper godt. Men til syvende og sist er det fortjent at Danmark vinner. Vi klarte ikke helt å ta muligheten, sier en skuffet Glenn Solberg til TV 3 etter kampen.

Han ser likevel tilbake på mesterskapet med stolthet.

– Jeg håper og tror at vi har gjort et veldig bra mesterskap,. Vi har spilt fin og god håndball og jeg er utrolig stolt av dette laget. Jeg gleder meg til fremtiden, sier han.

SVERIGES TRNER: Glenn Solberg. Foto: KHALED ELFIQI / EPA

Sveriges Jim Gottfridsson kom på VMs All Star-lag, men klarte ikke å ta hjemlandet til topps.

– Danmark er verdens beste lag, så det er bare å gratulere. Men vi hadde sjansen til å vinne i dag. Jeg skal ikke svare for mye, barna mine ser på TV. Jeg er bare tom nå, sier han.

Danmark og Sverige fulgte hverandre som skygger gjennom den første omgangen. Begge ledet på det meste med to mål før pause, men gikk i garderoben med 13 mål hver. Svenskene hadde litt flere sjanser, men var hakket mindre effektive foran mål.

STJERNESPILLER: Mikkel Hansen. Foto: KHALED ELFIQI / EPA

Les også Bjørnsen svarer på VM-slakt: – Langt under forventning

– Svenskens forsvar har vært bunnsolid, var TV3s Karoline Dyhre Breivang sin dom over de gule og blås defensive jobb.

For danskene skapte Lasse Svans skade bekymring. Spilleren fikk behandling på sidelinjen, men i pausen ble det bekreftet at han ikke kunne fortsette finalen.

– Det er kritisk, sa kommentator Kristian Kjelling.

Et kvarter før sluttlot Sverige danskene få en liten luke, som de aldri helt klarte å tette. Veien over Øresundbroen ble lenger og lenger – og akkurat litt for lang – og sakte, men sikkert mistet de kontakt med danskene som festet grepet om gullet.

Les også Myrhol knust etter VM-exit: – Min siste mulighet

Offensivt sto stjernespiller Mikkel Hansen og Nikolaj Øris Nielsen frem, mens Niklas Landin imponerte mellom stengene i avgjørende situasjoner.

Danskene slo Norge i forrige VM-finale, denne gangen var det svenskene som gikk unngjelde. Dermed mistet Sverige muligheten til å ta sitt femte VM-gull i historien.

Tidligere søndag sikret Spania, som slo Norge ut av VM, bronsemedalje etter seier over Frankrike.