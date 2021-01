Bohinen måtte ta ryktegrep: – Kan bli ganske skuffet

Overgangsryktene tok overhånd for Stabæks salgsobjekt. Derfor sa Emil Bohinen (21) stopp.

STILLE: Emil Bohinen drømmer om en overgang til en større liga, men situasjonen hans er sterkt preget av coronavirusets innvirkning på europeiske klubber. Foto: NTB

Det pågående overgangsvinduet er det tredje der midtbanespilleren står først i køen for å bli solgt til utlandet fra Stabæk.

Men det skjedde ikke i januar i fjor, det skjedde ikke i sommer og det er lite bevegelse nå.

– Det har jo vært representanter som har kommet fra Frankrike. Når man reiser, spesielt under corona, begynner det å bli veldig alvorlig, men så har det falt gjennom til slutt, sier Bohinen i VGs Silly Season-program, som du kan se hele siste episode av her:

– Mister litt fokus

Bohinens gode prestasjon for Stabæk på høsten førte til at klubben mottok flere henvendelser fra utenlandske klubber som forhørte seg om 21-åringens situasjon like etter nyttår.

Før ville han kanskje ønsket å vite alt om disse henvendelsene. Slik er det ikke nå lenger.

– Jeg har vært i disse situasjonene før der det er mye interesse og mye snakk, men ingenting som skjer. Da begynner tankene å vandre og man mister litt fokus. Derfor har det vært viktig for meg å la de folkene rundt meg ta hånd om det, istedenfor at jeg kaster bort tid på hva som kunne vært eller kan skje, sier Bohinen og forklarer:

– Det har jeg gjort før, og det har tæret på energien. Jeg har lært i løpet av de få årene jeg har vært i dette gamet at man må finne hva som er riktig for seg selv. For meg er det å få minst mulig informasjon før man virkelig må vite det.

Det var erfaringen fra senhøsten i 2019 som førte til at det gikk opp et lys for Bohinen.

– Det var det veldig spennende og nytt. Jeg likte å høre alt som skjedde. Det tok veldig mye fokus og energi når jeg egentlig burde fokusert på de få kampene som var igjen i sesongen. Jeg har lært at det ikke er noe jeg ønsker, sier han.

Får info én gang i uken

Nå som overgangsvinduet er åpent, snakker han med agent Stein Hoff én gang i uken.

– Da får jeg all informasjon om hva som skjer og rører seg, så putter jeg det i en boks og låser skuffen. Jeg føler jeg har blitt flink til ikke å bruke energi på det.

– Når man hører at det er god dialog og at folk er positive, men så skjer det ikke, så kan man bli ganske skuffet. Det er bedre å forberede seg på at ingenting skjer, og at jeg blir i Stabæk. Hvis man trodde man skulle få drømmeovergangen, men ingenting skjer, kan det være en stor nedtur. For meg er det bedre å holde meg unna de tingene der, sier Bohinen.

Han har blitt godt drillet i årsakene til at større europeiske klubber ikke tar sjansen på å hente ham: De får ikke ryddet plass til ham ved å selge en annen spiller til en større klubb; de har ikke god nok økonomi fordi tribunene er tomme; de tør ikke investere langsiktig fordi situasjonen er så uforutsigbar; de får ikke speidet ordentlig på ham på grunn av reiserestriksjoner.

Bohinen er også god kjent med at den franske TV-avtalen har kollapset, og hvilke ringvirkninger det har for den franske ligaen, der han har vært et ettertraktet navn i lengre tid.

– Det er ekstremt stille. Folk vil ikke bruke penger. De vil vente. Det er kjipt for oss unge som har tenkt oss ut, men ikke får det til fordi klubber er økonomisk svekket eller vil vente og se an situasjonen, sier Bohinen, som gang på gang hører at han kanskje er første- eller andrevalget til en klubb, men at det avhenger at de får solgt unna først:

– Den historien har jeg hørt flere ganger før. at klubber er avhengige av å selge en spiller eller to for å finansiere en overgang for meg eller noen andre.

