Lotta Udnes Weng rykket i den siste bakken og utklasset konkurrentene

OSLO/BEITOSTØLEN (VG) Ane Appelkvist Stenseth (25) var storfavoritt før finalen på klassisksprinten, men ble slått i den siste bakken.

SEIER: Lotta Udnes Weng. Her fra et tidligere renn i Trondheim. Foto: Terje Pedersen

Ane Appelkvist Stenseth dominerte i de innledende rundene og vant sine heat både i kvartfinalen og semifinalen.

I finalen var hun favoritt sammen med Tromsø-løperen Anna Svendsen, som var nest best i prologen.

Det var imidlertid Lotta Udnes Weng som slo knockout på konkurrentene med et rykk over bakketoppen.

– Jeg ga alt jeg hadde fra start til mål, sier Udnes Weng til NRK.

– Hvem vet? Kanskje det blir det siste rennet vi går i år? Det var godt å få med seg en seier, sier hun.

Ane Appelkvist Stenseth måtte ta til takke med andreplass, mens Anna Svendsen ble nummer tre.

– Lotta var sterk, men jeg er ikke overrasket over det. Veldig gøy å se at det svarer så bra for henne, sier Appelkvist Stenseth til NRK.

Sprintrennet på Beitostølen markerer sesongstarten for vinteridretten.

VANT: Ane Appelkvist Stenseth var raskest fra prolog til finale, men måtte gi tapt i finalen. Foto: Terje Pedersen

