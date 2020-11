Senegal-legenden Papa Bouba Diop er død

Den tidligere senegalesiske landslagspilleren, Papa Bouba Diop, som tilbrakte store deler av karrieren i engelsk fotball, døde søndag etter å ha kjempet mot sykdom i lang tid. Han ble 42 år gammel.

BERØMT SCORING: Her jubler Papa Bouba Diop etter å ha scoret det som ble kampens eneste mål mot Frankrike i VM i 2002 Foto: Reuters

Det bekrefter Fulham, en av hans tidligere klubber, på Twitter.

– Vi er knuste over nyheten om at Papa Bouba Diop har gått bort i en alder av 42. Hvil i fred, «Wardrobe», skriver klubben.

«Wardrobe» var Diops kallenavn da han spilte på Craven Cottage.

Det Internasjonale Fotballforbundet (FIFA) bekrefter også at Diop har gått bort.

– En gang VM-helt, alltid VM-helt, skriver de på Twitter.

Den gamle midtbanespilleren tilbrakte brorparten av sin karriere i engelsk fotball. Der spilte han for klubber for Fulham, Portsmouth, West Ham og Birmingham før han la opp i 2013. Han spilte også for franske Lens, greske AEK Athens og de sveitsiske klubbene Grasshoppers og Neuchâtel Xamax.

TØFFE TAK: Papa Bouba Diop var en hardhaus på banen. Her avbildet som Portsmouth-spiller i en duell med daværende Blackburn-spiller Morten Gamst Pedersen i 2008. Foto: GLYN KIRK / AFP

Diop opplevde også suksess i England; I 2008 vant han FA-cupen med Portsmouth.

VM-helt

Han spilte også 63 kamper for det senegalesiske landslaget, og var Senegals toppscorer i VM i 2002. Da ble han blant annet matchvinner mot daværende regjerende verdensmester Frankrike i den første gruppespillskampen.

Han scoret ytterligere to mål i 3–3-kampen mot Uruguay i samme mesterskap.

SJOKKERTE MESTERNE: Papa Bouba Diop ble matchvinner mot Frankrike i VM i 2002. Her ser Emmanuel Petit, Frank Leboeuf og Fabian Barthez ballen gå i mål. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Senegal nådde kvartfinalen i den turneringen, der det ble tap for Tyrkia etter ekstraomganger.

Han var også med Senegal til Afrikamesterskapet fire ganger. I 2002 kom Senegal til finalen, der de tapte 2–3 for Kamerun etter straffesparkkonkurranse.

Diop er nummer ti på Senegals adelskalender, og nummer ni på listen for flest landslagsmål. Han noterte seg for elleve mål for Senegal.

– Forferdelige nyheter. Papa Bouba Diop var fantastisk for et Senegal-lag som storspilte i 2002-VM. Bare 42. Tankene mine går til hans familie og venner. Hvil i fred, skriver den anerkjente The Times-journalisten Henry Winter på Twitter.

– Så forferdelig trist. Så ung. Hvil i fred, skriver tidligere England-spiss og nåværende Match of the Day-programleder Gary Lineker.

