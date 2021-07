Hovland om lagkameraten: – Jeg hatet ham

KAWAGOE (VG) Superstjernen Viktor Hovland (23) og ukjente Kristian Krogh Johannessen (26) skal representere Norge i OLs golfturnering. Forholdet startet med alt annet enn vennskap.

I JAPAN: Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen spaserer her ved Kasumigaseki Country Club. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg hatet ham, sier Hovland her på Kasumigaseki Country Club – en drøy times kjøring fra Tokyo.

Norges to høyest rangerte golfspillere, henholdsvis nummer 11 og 297 i verden, stilte til pressekonferanse to dager før OL-debuten. Og den ble minneverdig. Begge deler historien om forholdet deres imellom med et smil.

– Jeg har kjent Viktor siden jeg var 13–14 år. Han kom opp som en feit liten unge og begynte å spille veldig, veldig bra, kontrer Krogh Johannessen.

Røff start

Hovland er på plass i Japan som en av golfens største stjerner. Men da han møtte Krogh Johannessen for første gang, var han beskjeden, ifølge sistnevnte.

Hovland minnes godt hvordan det var da de var på leir sammen.

– Jeg husker at første gangen vi møttes, så spilte vi en juniorturnering i Spania. Han gikk på ungdomsskolen jeg vurderte å begynne på. Så jeg fikk være med skolelaget noen år i forkant for å se hvordan det var, og for å spille turneringen.

– De hadde leid et stort hus, en villa, hvor mange bodde. Jeg delte et rom med en god venn som ofte hadde en dame på besøk. Så jeg fikk ikke være så mye på det rommet som jeg ville. Jeg var ung og kan ha klaget mye på det. Jeg hadde aldri møtt Kristian før, men jeg visste hvem han var. Etter at jeg hadde sagt dette til mange folk, spurte han meg direkte:

«Hvordan har du gjort det de to første dagene av turneringen?»

– Jeg sa: «Vel, jeg slo 82, 82.»

– Og han svarte: «Det betyr ikke noe hvor du sover hvis du slår 82, 82.»

Krogh Johannessen var åpenbart ikke fornøyd med Hovlands prestasjon.

– Jeg hadde aldri møtt ham før. Jeg tenkte at vi kom til å krangle mye da jeg begynte på den skolen, forteller Hovland og gliser.

KOM MED STIKK: Kristian Krogh Johannessen er ikke redd for å si det han mener. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Venner nå

Klokken var 14.00 her i Japan da de to møtte flere norske og utenlandske medier. Humøret var godt og begge virket klare til å kjempe om medaljer i OL.

Krogh Johannessen innrømmer samtidig at han kanskje var litt vel direkte i sitt første møte med Hovland.

– Den kom ut litt hardt, men det er sånn vi tuller med. Hvis vi spiller dårlig, får vi høre det. Man skal ikke få lov til å fly for høyt mellom oss to, forteller 26-åringen til VG.

– Jeg føler vi har fått et bedre forhold år for år, selv om vi startet med å hate hverandre. Det går bedre, men det fortsatt er «work in progress», ler Hovland.

Han slår ut torsdag klokken 08.14 lokal tid. Hovland er i flight med Cameron Smith (Australia) og Garrick Higgo (Sør-Afrika). Krogh Johannessen går ut timen tidligere sammen med Adrian Meronk (Polen) og Gunn Charoenkul (Thailand). Japan ligger syv timer foran Norge i tid.

