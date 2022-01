Thingnes Bø skjøt seg bort i Oberhof: – Rett og slett en dårlig innsats

Johannes Thingnes Bø (28) fant ikke godfølelsen i det som etter planen er den siste sprinten før OL i februar. For Sturla Holm Lægreid (24) ble det en opptur under krevende forhold.

Fem bom på ti skudd gjorde at Johannes Thingnes Bø var sjanseløs i kampen om seier, og endte på en 28. plass.

I et intervju med NRK etter rennet, ble han spurt om hvordan han hadde det.

– Bare trist egentlig. Det var en trist prestasjon. Jeg var i trist humør da jeg kom i mål, sier Thingnes Bø til NRK.

– Jeg må bare bli bedre. Dette holder ikke til noe. Jeg må stoppe å syte og slutte å være lei meg. Jeg må virkelig prøve å ta tilbake tronen. Jeg må våkne litt til liv igjen, for nå er det litt daft. Jeg må få aggresjonen tilbake, sier Thingnes Bø.

28-åringen har dommen klar over egen prestasjon:

– Det var rett og slett en dårlig innsats av meg, sier han.

Langt bedre gikk det da for Sturla Holm Lægreid. Under de vanskelige forholdene brukte han lang tid på standplass, men bommet kun én gang og ledet lenge. Avslutningen til nordmannen ute i løypen ble imidlertid litt for svak, og dermed klarte han ikke å utfordre Aleksandr Loginov og verdenscupleder Emilien Jacquelin.

For Lægreid er det sesongens første pallplass på sprint.

Tarjei Bø ble nest beste nordmann på en syvendeplass. Bø hadde beste langrennstid, men bommet tre ganger og havnet 23,6 sekunder bak Loginov.

Planen til de norske OL-løperne er å dra rett til høyden i Lavazè etter rennhelgen i Oberhof, og dermed stå over rennene i Ruhpolding neste uke. Deretter er planen å gå i Anterselva igjen om to uker som siste test før OL, men i Italia er det ingen sprint.

Dermed var fredagens sprint en slags generalprøve før OL-sprinten 12. februar, og den siste sprinten før det endelige OL-uttaket.

Forholdene var også tilsynelatende lagt til rette for sprinten i OL, hvor det ifølge NRKs ekspertkommentator Ola Lunde har blitt rapportert om krevende vindforhold. Det var det også i Oberhof fredag, med tett snøvær og mye vind.

Og for Johannes Thingnes Bø ble det svært tungt. På liggende ble det tre runder, mens det ble to runder på stående.

– Det er en av de svarteste dagene i hans karriere. Rett og slett, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da Thingnes Bø gikk ut fra skyting.

– Det er helt svart det han leverer i dag, supplerte ekspertkommentator Ola Lunde.

Etter fem sprintrenn denne sesongen, er Johannes Thingnes Bøs seier i Le Grand-Bornand før jul den eneste norske seieren i sprint for herrene.

Det står i sterkt kontrast til de siste årene. Forrige sesong vant de norske herrene seks av ti sprintrenn, mens de vant fire av åtte i 19/20-sesongen, åtte av ni i 18/19-sesongen og fem av ni i 17/18-sesongen. Sist uttellingen var like dårlig for de norske herrene var i 16/17-sesongen, hvor det ble én norsk sprintseier for herrene på ni renn.