Slik reagerer fotballverdenen på Solskjær-sparkingen

HYLLER SOLSKJÆR: David Beckham er en av de som kommer med en hyllest til Solskjær etter nyheten.

Ole Gunnar Solskjær er ferdig i Manchester United. Tidligere lagkamerater og andre fotballpersonligheter tar til sosiale medier med støtteerklæringer til nordmannen.

«Ole vil alltid være en Manchester United-legende» skriver klubben selv i en pressemelding.

Solskjær forlater klubben etter nesten tre år i managerstolen. Det endte troféløst, men 48-åringen får likevel rosende ord idet han takker for seg.

«Den mest verdige mannen i rommet», skriver David Beckham som en kommentar under Manchester Uniteds innlegg på Instagram.

Flere tidligere lagkamerater er også ute med støtte til den nå arbeidsløse manageren. Phil Neville har postet et bilde av Solskjærs ikoniske feiring fra Champions League-finalen i 1999, etterfulgt av et hjerte.

Også storerbror Gary er ute med en hyllest til nordmannen.

– Takk Ole. Du gjorde oss stolte. De siste to månedene var tøffe, men før det fant du tilbake til sjelen til klubben, skriver Neville på Twitter.

Michael Owen, kjent for å spilt for både Liverpool og Manchester United, har også tatt til sosiale medier for å si sin mening.

Han peker på at timingen for å se etter en ny manager er «verst tenkelig», og at den eneste åpenbare kandidaten er Zinedine Zidane.

– En midlertidig manager ser sannsynlig ut, igjen, skriver han.

Den kjente Manchester United-youtuberen Mark Goldbridge kaller også Solskjær for en klubblegende som alltid vil ha en plass i historien.

Flere journalister og mediepersonligheter kaster seg også på. Her er noe av det som skrives om Solskjær på Twitter nå:

Publisert Publisert: 21. november 2021 12:07 Oppdatert: 21. november 2021 12:39