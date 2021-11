Nytt superløp av mester-Ragne

STERKT OL-KORT: Ragne Wiklund (21) tok 3. plass på 5000 meter i Stavangers verdenscup fredag og . plass på 1500-meteren søndag ettermiddag.

Regjerende verdensmester Ragne Wiklund (21) tjuvstartet, men lot seg åpenbart ikke påvirke av den og gikk et susende godt 1500-meterløp på hjemmebane - og tok 5. plass med 1.56,72.

Det er hennes beste plassering på distansen i verdenscupen (7. plass i Heerenveen i fjor).

– Jeg hadde et klart mål i dag, at jeg skulle gå bedre på skøyter enn forrige helg (12. plass på 1500 m i Polen). Det føltes bra, jeg gikk veldig mye bedre og fant roen, sier Ragne Wiklund i et intervju med V4/Viaplay.

– Kjempebra. Det viser at jeg er er der jeg skal være, tilføyer hun.

Ragne Wiklund ledet til det gjensto fire par. Da slo Nederlands Antoinette de Jong til med 1.56,57 (15/100 bedre), før Japans Miho Takagi (27) - som vant distansen forrige helg - knallet til med 1.55,67 etter å ha åpnet ett sekund raskere enn Wiklund.

Takagi vant til slutt, ett sekund (1.04) foran Wiklund. Nederlands skøytedronning Ireen Wüst kom på 2. plass (47/100 foran Wiklund), Japans Ayano Sato på 3. plass (21/100 foran Wiklund) og Antoinette de Jong på 4. plass.

– Fantastisk gått av Ragne. En veldig god sluttid på 1.56,72. Hun leverer igjen, og igjen, utbrøt V4s ekspertkommentator Hege Bøkko umiddelbart etter at Norges største OL-håp jublet for sitt knallgode løp i Sørmarka Arena.

Ragne Wiklund (21) ble verdensmester på 1500 meter i nederlandske Heerenveen for ni måneder siden. Hun er den eneste norske kvinnelige skøyteløper som har klart det i distanse-VM. Noen timer senere - den gang - satte hun personlig rekord og ble nummer seks på 5000 meter.

Fredag for to dager siden senket hun «persen» med over to sekunder under Stavangers verdenscup i Sørmarka Arena. Med 6.56,46 ble hun nummer tre, hennes første pallplassering i verdenscupen.

– Det var helt rått. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er min første verdenscupmedalje, sa Wiklund etter 5000-løpet i et intervju med V4/Viaplay.

Dermed var forventningene høye til Ragne Wiklund foran gulldistansen hennes søndag. Hun innfridde til de grader. På verdenscuphelgens siste distanse gikk Wiklund mot polske Natalia Czerwonka (33) i fjerde par. Norges for øyeblikket største OL-håp, som brakk kragebenet tidligere i høst, gikk på 1.59,32 i Polen forrige helg. Nå gikk hun to og et halvt sekund raskere i Stavanger.

«Persen» hennes er 1.54,61.

Ragne Wiklund og skøytelandslaget reiser tirsdag til verdenscupløpene i Salt Lake (3.-5. desember) og Calgary (10.-12. desember).

På 1500 meter for menn (A-gruppen) stilte fire norske løpere til start: Hallgeir Engebråten, Kristian Ulekleiv, Allan Dahl Johansson og Peder Kongshaug.

Hallgeir Engebråten gikk mot Japans Shane Williamson i første par. Engebråten kom i mål på 1.48,78 - mot Williamsons 1.47,38. Engebråten endte på siste plass (20). Allan Dahl Johansson startet forrykende mot parmotstander Ulekleiv, og holdt distansen - 1.45,75 og foreløpig ledelse med åtte gjenstående par.

I tredje siste par gikk Kinas Zhongyan Ning (22) inn til ledelse med 1.45,16, hans parmotstander Joey Mantia (35) til 2. plass med 1.45,55 - 20/100 raskere enn Dahl Johansson.

I nest siste par kom regjerende OL-mester Kjeld Nuis (32). Nederlenderen tapte for Allan Dahl Johansson - med 46/100 (1.46,21), etter å ha stivnet fullstendig på siste runde.

I siste par dyttet Min Seok Kim fra Sør-Korea Dahl Johansson av pallen. Min Seok Kim gikk siste runde på 28,8. Sluttid: 1.45,63 og 3. plass - 12/100 foran nordmannen.

– Det er så sykt dårlig. Det er veldig dårlig gjort av Min Seok å slå meg på hjemmebane. Det er siste gang Min Seok slår meg i alle fall, sier Allan Dahl Johansson i et intervju med V4/Viaplay.

Peder Kongshaug kom på 9. plass, Kristian Ulekleiv på 12. plass.